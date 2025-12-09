4米高聖誕花束盛開 中港大排、鴨母港溝絢爛燈海12/13登場

港河廊下設置雲朵造型燈飾相框，成為耶誕氣氛滿滿的必拍景點。（圖：新北市水利局提供）

溫馨的耶誕佳節將至，新北市水利局九日表示，新莊中港大排及蘆洲鴨母港溝的行道樹點亮五彩繽紛燈海，並在鴨母港溝萬福廣場打造一座高達四公尺的立體聖誕花束，營造滿滿幸福與溫暖氛圍。燈飾將於十二月十三日，每天十七時至二十二時點亮，歡迎市民攜家帶眷前往拍照打卡，共度迷人耶誕時光。

水利局長宋德仁表示，中港大排及鴨母港溝在市府團隊長期整治下，已成為在地居民日常休憩的熱門據點。為迎接浪漫耶誕節，特別在沿線布置多款節慶燈飾。除了五彩燈海外，鴨母港溝文化廣場更設置立體造型聖誕樹與可愛聖誕帽燈飾，讓家人、情侶與朋友都能漫步在繽紛燈影中，享受獨具氛圍的冬季夜景。

中港大排河廊沿線行道樹，以柔和淺粉色搭配浪漫深紫色燈串，呈現自然漸層與夢幻光影；鴨母港溝人行道則佈置生動活潑的麋鹿與企鵝燈飾，樹下更有五顏六色的圓錐小聖誕樹，讓整體空間宛如色彩跳躍的聖誕樂園，營造濃厚節慶氣息。

宋德仁補充，無論是新莊中港大排或蘆洲鴨母港溝，皆為新北市最具代表性的親水河廊空間，白天綠意盎然、夜晚光彩奪目，燈影與水面交織成夢幻景致，展現全新河岸風貌，歡迎市民朋友一起來走訪，共同感受最暖心、最浪漫的耶誕氛圍。