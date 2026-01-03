4綠委不脫黨參選 林岱樺：制度要公平

民進黨高雄市長政見提名會3日登場，對於初選落敗是否脫黨參選？4位爭取提名的綠委中，邱議瑩、許智傑及賴瑞隆都在會中表示不會脫黨參選、尊重結果；林岱樺當場雖未回應，但會後受訪時強調「只要制度公平，就沒有脫黨參選選項」。4人彼此間並無火花，僅賴瑞隆炮轟藍營對手柯志恩；地方人士認為市長陳其邁的態度是最終勝負的隱形關鍵。

林岱樺昨說，這1年遭許多打壓與考驗，「我已經是死過一次的人，如同劫後餘生」，她將無止境的搜索約談、抹黑攻擊、封口令、恐嚇令當成淬鍊的養分，「哪位參選人歷經如此嚴苛的考驗？」

邱議瑩瞄準年輕選民，強調若當市長，將為每位新生兒開立3萬元「希望帳戶」，還端出「百億挺青年計畫」支持初出社會的青年，減輕資金壓力。

許智傑訴求「中庸」，指當前政治環境趨兩極化，但「政治不應只有對抗」，高雄正處產業轉型與國際化關鍵期，需1位性格穩定、立場中庸的領導者。

賴瑞隆則說，在座參選人都是黨內非常優秀的人才、是戰友，真正對手是惡修《財劃法》的藍委柯志恩，恐使高雄少約200億元。對此，柯辦怒批賴造謠言、抹黑，「把向市民提出政見的場合，變成個人作秀的表演場」。

提問階段4人被問及是否尊重初選結果？邱議瑩直言，參加初選就要遵守遊戲規則，若落敗會支持勝出者，不會脫黨參選；許智傑也說，百分之一千不可能脫黨，不管誰輸誰贏，最後一定支持黨提名人。

賴瑞隆說，若不是他出線，第一時間就尊重結果，公開承認、祝福，並站在第一線陪參選人奮戰。林岱樺當下未回應，事後受訪強調「只要制度公平，就沒有脫黨參選選項」。

地方人士觀察指出，4人在政見會表現各有得失分，但對初選實質影響有限，主因為各方選盤已趨穩固，但陳其邁的態度會是最終勝負的隱形關鍵，雖其礙於「公共財」身分無法公開表態，但若私下繼續運籌帷幄，將大幅提升特定人士過關機率。

此外，因下周的初選採電話全民調，如何在最後階段搶攻守在電話旁的長輩族群，也是各陣營衝高支持度的決勝點。

有綠營人士認為，民進黨內部也浮現整合隱憂，就怕藍營支持者「灌票」給特定人士，藉此干擾民調。此外，林岱樺是否脫黨參選也很曖昧，須密切觀察林會不會是整合的最大變數。