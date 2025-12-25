南部中心／陳家祥、林樹銘、陳姵妡 高雄報導

立委柯志恩，已獲得國民黨正式徵召，參選2026高雄市長，至於民進黨要力拚初選的四位立委，則是勤跑基層爭取選民支持，今天耶誕節所有人都到了佛光山參加世界神明聯誼活動，但唯獨就是不見林岱樺。

4綠委拚2026高雄市長初選! 佛光山聯誼活動不見林岱樺

民進黨力拚初選的立委邱議瑩，戴上耶誕帽參與社區活動與大家同樂。（圖／民視新聞）

民進黨立委賴瑞隆：「謝謝。」耶誕節假期，賴瑞隆一早就來到哈囉市場跟民眾博感情，把握初選民調前最後的時間，勤站街口跑市場，加強選戰節奏。民進黨立委賴瑞隆：「倒數不到20天的時間，我們就勤掃市場，勤辦說明會，勤走基層，那爭取市民的支持。」同樣選擇從市場作為一天出發的還有邱議瑩，緊接著她又戴上耶誕帽參與社區活動與大家同樂。民進黨立委邱議瑩：「路口拜票，或者是車隊掃街，掃菜市場，也會持續不斷的進行，而深入基層的每一個角落，希望能夠獲得市民朋友，最大的認同跟支持。」

獲得國民黨正式徵召，參戰市長的立委柯志恩也勤跑活動。（圖／民視新聞）

而在佛光山的世界神明聯誼會的活動，民進黨要參與初選的，唯獨不見林岱樺出現，不過已經獲得國民黨正式徵召，參戰市長的立委柯志恩也沒缺席。民進黨立委許智傑：「增加掃菜市場，跟掃街的行程，那就一直堅持到最後一刻，希望贏得最後的勝利。」國民黨立委柯志恩：「非常感謝我們黨中央，給柯志恩再一次的機會，所以平常心看待，但是因為已經正式提名了，所以懷抱著更慎重，更戒慎恐懼的心情，來跟所有的議員共同努力。」民進黨初選倒數計時，戰將們勤跑行程爭取支持，至於代表藍營出戰的柯志恩，則按既定步驟，要等待對手確定後，再制定後續選戰計畫。

