4綠委爭提名 掃街拜票端牛肉

有意爭取民進黨高雄市長提名的立委林岱樺（右二）17日以「愛高雄、好生活」為題，舉辦第2場政策說明會。（洪浩軒攝）

民進黨高雄市長初選進入倒數，各立委選將把握最後20多天全力衝刺，林岱樺17日以「愛高雄、好生活」為題，舉辦第2場政策說明會；邱議瑩、賴瑞隆則雙雙啟動掃街行程；許智傑則出席多場地方社團活動，以不同方式及步調深入基層，盼能獲取更多選民支持。

林岱樺於政策說明會上指出，希望藉由AI科技解決居住、交通、長照等10項困擾高雄人已久的生活問題，會中她透過簡潔文字搭配短片，說明「即時停車資訊系統」、「無紅綠燈中正交流道」、「智慧農機合作社」、「大量興建社宅」、「路燈加裝空氣濾淨科技」、「公車、垃圾車導入路平偵測系統」等政策牛肉，目標將高雄打造成AI智慧旗艦城市，讓市民「好住、好行、好生活」。

邱議瑩昨日則邀集高市議員林智鴻等人於鳳山區啟動車隊掃街、黃昏市場拜票行程，邱強調，距離初選只剩20多天，她會開始以掃街方式，努力走入基層、傾聽民意，讓更多選民認識自己。相信初選結束後，民進黨定會派出最強人選並贏得最終勝利。

面對邱議瑩強勢來襲，本命區位於鳳山的許智傑展現他「高雄小金剛」強勁韌性，昨日上午先到立法院處理國會事務後，隨即回防高雄，不僅在鳳山區參加扶輪社例會演講，並於晚間參與多場社團晚會。此外，他將於21日舉辦首場大造勢活動，並陸續規畫掃市場、車隊掃街、地方拜訪等行程。許智傑強調，將持續維持自身步調，帶領高雄成為充滿歡樂的城市。

賴瑞隆昨日則是起了個大早，在清晨天色未明之際，前往三民區高雄果菜市場及金獅湖早市掃街，後續除了持續以各種形式拜票外，也將安排多場地方說明會，近距離傾聽人民心聲。

除綠營初選外，有意代表國民黨角逐高雄市長的立委柯志恩近期也在高雄拜會地方社團，參與各項活動、傾聽民意。