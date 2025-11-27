4網紅齊聚「蘋果愛美獎」！朱琦郁奔四曝保養術 唐葳吐音波初體驗心得

【記者黃閔／台北報導】KOL唐葳、朱琦郁、米亞奇、Patty今（27）日一同出席《壹蘋新聞網》主辦的「蘋果愛美獎」，唯獨唐葳選擇了黑色禮服，與其他三位嘉賓的淺色系形成對比，唐葳笑問：「所以是我不合群嗎？」朱琦郁則幽默回應：「我們其實沒有說好，有些人比較喜歡特立獨行。」

4人分享保養秘訣，朱琦郁不諱言醫美對抗時間的重要性。她分享：「我已經要40歲，現在醫美真的很發達，從30歲開始嘗試做醫美，現在很多是保養型醫美，一季或一年做保養是非常必要的。」唐葳除了堅持「早睡早起」和「飲食乾淨」的生活習慣外，她也透露：「我今年第一次體驗美國音波，這可以說是每個女孩一年一次的保養。」

米亞奇則針對其過敏兒膚質分享心得，「我本身皮膚非常乾，非常在意皮膚基底。醫美發達後，不一定要表面塗抹，可以有玻尿酸保濕類針劑。」她強調，透過皮膚科醫生建議施打玻尿酸，能讓皮膚基底保水保濕，改善乾燥問題。Patty會透過早安面膜和凍膜，確保上妝服貼和保濕度，也會定期做音波、電波。

這次受邀出席「蘋果愛美獎」，朱琦郁表示：「看到各種不同類型的器材、針劑、線材等，可以讓大家知道有非常好的材料。有頒獎機制才可以讓市場越進步、越透明，讓大家知道有哪些好的醫生、哪些好的機器。」

唐葳指出：「現在資訊非常多，透過愛美獎，讓大眾更知道哪些合法合規，醫美最重要是安全問題。希望大家關注愛美獎，讓自己更有保證。」米亞奇則認為，愛美獎讓消費者「更知道台灣醫美業有那麼多好的東西，讓我們真的享受，也可以很安全的選擇。」

Patty（左起）、唐葳、米亞奇和朱琦郁出席「蘋果愛美獎」。莊宗達攝

Patty（左起）、唐葳、朱琦郁和米亞奇出席「蘋果愛美獎」。特勤中心攝

朱琦郁。莊宗達攝

