4線公車上路 淡北公共運輸邁入跨橋新時代

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《圖說》市長侯友宜強調，市府，未來將持續優化候車環境，打造更便利、更永續的公共運輸服務。〈記者葉柏成攝〉

【記者葉柏成／新北報導】配合淡江大橋正式通車，新北市交通局今（11）日宣布新闢「988板橋快線」、「989機場快線」、「990機場快線」及「115淡水八里觀光公車」等4條公車路線正式上路，平日每日提供逾80班次服務，串聯淡水、八里、板橋及桃園國際機場，打造跨橋、跨區、快捷的公共運輸新路網。

市長侯友宜出席「淡江大橋新闢公車路線啟航典禮」表示，淡江大橋不僅是北台灣重要交通建設，更已成為新北市嶄新地標。通車一個月來，吸引大量民眾前往欣賞橋體景觀及淡水夕照，假日期間每日湧入上萬名遊客。隨著4條公車新路線正式啟航，也象徵淡北地區公共運輸正式邁入跨橋、跨區的新時代。

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《圖說》市長侯友宜今日出席「淡江大橋新闢公車路線啟航典禮」，左四交通局長鍾鳴時。〈交通局提供〉

他指出，其中「115淡水八里觀光公車」為繼鶯歌731及瑞芳177之後，新北市第3條觀光公車路線，串聯淡水老街、漁人碼頭、八里左岸及十三行博物館等熱門景點。即日起新北3條觀光公車路線天天發車，民眾只需購買49元一日券即可不限次數搭乘，享受便利又經濟的新北輕旅行。

此外，侯友宜表示，目前新北市公車路線已達372條，總車輛數2,538輛，平均每日載客量約80萬人次。市府持續推動公車運輸智慧化、低碳化及路網升級，目前全市電動公車已突破534輛，並朝2030年市區公車全面電動化目標邁進；智慧型公車站牌已建置約3,280座，服務涵蓋九成以上乘客，未來將持續優化候車環境，打造更便利、更永續的公共運輸服務。

《圖說》市長侯友宜為115淡水八里觀光公車掛牌。〈交通局提供〉

交通局長鍾鳴時表示，4條新路線歷經4週試營運，蒐集民眾與客運業者意見後，已針對停靠站位、行駛動線及班次安排進行優化調整。其中「988板橋快線」平日於淡海新市鎮及板橋公車站雙向各提供20班次服務；「989機場快線」及「990機場快線」則分別自淡海新市鎮及捷運淡水站往返桃園國際機場，各方向每日提供10班次。

他指出，民眾可透過線上預約或站牌候車方式搭乘相關路線。其中989及990機場快線往返淡水與機場單程僅需約60分鐘，票價120元，搭配TPASS基北北桃1200都會通定期票及敬老愛心卡使用，可有效降低交通成本，提升公共運輸使用意願。