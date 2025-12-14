4縣市低溫特報！冷氣團發威 今晨急凍7.4度

今晨最低溫出現在新竹關西7.4度。（圖／黃耀徵攝）

4縣市低溫特報！氣象署指出，受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署今晨4時32分，針對新北市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣發布低溫特報，該地區有10度以下氣溫發生的機率，請注意。另外，今晨最低溫出現在新竹關西7.4度。

受到大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭低溫普遍為11至13度，南部及花東為14至16度，且局部有輻射冷卻，空曠地區、內陸及花東縱谷會再低個2到3度，尤其北部、宜蘭近山區有10度以下低溫發生的機率。不過白天起大陸冷氣團減弱，隨著太陽加熱氣溫迅速回升，北部、東半部高溫為20到23度，中南部則可來到25、26度，請留意日夜溫差大；水氣減少，各地大多為晴到多雲、乾冷的天氣，僅宜蘭、臺東地區及恆春半島有零星降雨機率。

廣告 廣告

氣象署指出，週二與週三清晨（16日、17日），受到輻射冷卻影響，基隆北海岸、宜蘭、台東以及恆春半島將有零星短暫降雨，各地清晨與夜晚天氣偏冷。至週三白天起至週四，東北季風略為增強，北部與宜蘭白天氣溫略降，早晚氣溫明顯轉涼，新竹以南地區則仍維持日夜溫差偏大的情況。週三期間，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭、花蓮地區有局部短暫降雨，大台北平地、台東與恆春半島則有零星降雨機率；週四，基隆北海岸、宜花地區及恆春半島仍有局部短暫雨，桃園以北及東南部亦可能出現零星降雨。

展望週五與週六（19日、20日），基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島降雨機率持續存在，其中南部地區與中部以北山區也有機會出現零星降雨。到了下週日（21日），東北季風再度稍微增強，預估桃園以北、宜蘭、花蓮及恆春半島將出現局部短暫降雨，台東地區則可能有零星降雨，北部與宜蘭白天氣溫略降，其他地區則維持早晚偏涼的天氣型態。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

SOGO敦化館熄燈落幕 老顧客淚別31年回憶

大陸冷氣團發威全台急凍中！氣象署預測「北部低溫下探10度」 鄭明典：這點貼近認定門檻

揪團坐火車更方便！台鐵訂票上限放寬 2026起開放單日訂9張票