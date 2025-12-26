4縣市低溫特報！新北桃園宜蘭非常寒冷 今至明慎防10度以下氣溫

中央氣象署發布4縣市低溫特報。（翻攝自中央氣象署官網）

大陸冷氣團發威，中央氣象署更新低溫特報，「橙色燈號」新北、桃園、宜蘭有持續10度左右或以下的氣溫，「黃色燈號」金門有10度以下氣溫。

中央氣象署今（26日）16時58分發布低溫特報，大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。今下午至明（27日）局部地區有持續10度左右或以下氣溫「橙色燈號」發生的機率，請注意防範。

中央氣象署說明，非常寒冷的「橙色燈號」範圍包含新北、桃園、宜蘭有持續10度左右或以下的氣溫發生的機率，請注意防範；寒冷的「黃色燈號」範圍則為金門縣有10度以下氣溫發生的機率，並提醒請注意。

中央氣象署提醒加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。

中央氣象署觀測各地低溫。（翻攝自中央氣象署官網）

截至17時2分觀測平地低溫，新北市石碇區「國五S005K」1時11分10.1度、桃園市楊梅區「茶改場」0時53分10.3度、新竹縣關西鎮「國三N085K」0時54分10.9度、台中市后里區「國一N158K」3時12分11度。

