4縣市低溫特報 新竹關西清晨僅7度

（中央社記者張雄風台北15日電）氣象署發布低溫特報，今晨至上午新北、竹苗、宜蘭防10度以下低溫，新竹關西清晨僅7度。氣象專家吳德榮說，今晚、明晨因輻射冷卻加成，中部以北部分平地最低氣溫仍在10度以下。

中央氣象署今天持續發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有攝氏10度以下氣溫發生的機率。今晨至上午新北市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮7度、苗栗縣頭屋鄉8.5度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，海上有冷空氣通過相對較暖的洋面，凝結水氣產生的「雲街」（cloud street），無降雨，本島各地區平地的最低氣溫約在10至12度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天至明晨各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷。今晚、明晨因輻射冷卻加成，中部以北部分平地的最低氣溫仍在10度以下，應注意保暖。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天白天起冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定；17、18日西半部晴朗，東側水氣漸增、北海岸、東半部轉偶有局部短暫雨的機率，連3天都是白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣。

此外，吳德榮說，最新模式模擬顯示，19、20日台灣上空雲層逐漸增多，山區偶有局部短暫降雨、中南部局部平地亦偶有零星飄雨的機率，各地白天仍舒適微熱、早晚涼；21日雲層東移、天氣好轉，但晚起另一波東北季風等級的冷空氣南下，迎風面轉雨、北台灣轉涼。（編輯：吳素柔）1141215