4縣市低溫特報！1圖看本週4階段變天 今明冷熱交替「溫差至少10℃」

大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（15）日6時33分，針對新北市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣發布低溫特報，今晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，提醒民眾多加注意。另外，截至今日上午8時，平日最低溫出現在關西工作站7度。

中央氣象署表示，今日大陸冷氣團影響，清晨中部以北及宜蘭低溫普遍為11至13度，南部及花東為14至16度，且局部有輻射冷卻，空曠地區、內陸及花東縱谷會溫度再更低一些，尤其竹苗近山區有出現10度以下，最低溫為新竹關西的7度，各地皆感受明顯偏冷。

不過，白天起大陸冷氣減弱，且隨著太陽加熱氣溫迅速回升，北部、東半部高溫為20到23度，中南部則可來到25、26度，日夜溫差大。離島部分，澎湖16至21度，金門12至19度，馬祖12至15度。

中央氣象署也在臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」說明未來天氣重點，今明兩天輻射冷卻影響，日夜溫差會非常大，務必適時調整穿著，預防感冒！週三起北部、東半部水氣稍增，中南部則週五起降雨機率提高，而冷空氣影響期間，沿海空曠地區及各離島留意強陣風。

中央氣象署指出，未來天氣主要分成4個階段：

【第一階段】乾冷與大溫差（週一、週二）

冷熱交替！今日清晨仍大陸冷氣團影響，今明兩天清晨搭配輻射冷卻各地天氣偏冷，但白天氣溫回升，清晨局部地溫有機會在10度以下，白天可以回升到20度以上，溫差至少10度；降雨方面，大多是晴到多雲的好天氣 ，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨。

【第二階段】北部、東半部水氣增（週三、週四）

週三東北季風稍增強 ，北部、宜蘭氣溫稍降，新竹以南溫差仍大，週四桃園以北及宜蘭較涼，新竹以南早晚涼，仍有日夜溫差；降雨方面，迎風面的基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島偶有飄雨，其他地區多雲到晴。

【第三階段】南方水氣增加，中南部漸轉濕（週五、週六）

週五到週六東北季風稍減弱，但水氣增加，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中北部的山區和南部地區也有零星飄雨的機會。

【第四階段】另一波冷空氣南下（週日）

週日東北季風再增強，北部及宜蘭天氣會轉涼，桃園以北、宜蘭、花蓮地區、恆春半島有局部短暫雨，台東則是有零星飄雨，外出記得攜帶雨具。

