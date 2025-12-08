4縣市大雨特報！今白天溫暖早晚偏涼、雨勢下半天漸緩 明氣溫回升

環境部公布各地空氣品質概況。 圖：環境部提供

[Newtalk新聞] 中央氣象署於今（9）天凌晨3點15分針對4縣市發布大雨特報，包括基隆市、宜蘭縣、台北市山區及新北市北海岸地區。氣象署指出，由於東北季風影響，迎風面桃園以北及東半部雲量偏多偶有局部降雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續，整體雨勢上半天較多，下半天後則會逐漸趨緩，而對於其他地區為晴到多雲

溫度方面，早晚各地偏涼，低溫普遍為17至19度，局部雲量較少的地區有輻射冷卻影響，溫度會再更低一些，白天高溫北部及宜花地區為21至23度，而其他地區可來到26至28度，感受上白天溫暖早晚偏涼，日夜溫差大。離島天氣方面，澎湖多雲，20至23度，金門晴時多雲，16至21度，馬祖陰短暫雨，15至18度。

廣告 廣告

空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為良好等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為普通等級；高屏空品區為橘色提醒等級。未來天氣方面，週三各地多為多雲到晴，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。各地低溫16至20度；西半部高溫26至29度，東半部25至26度，澎湖及金門22至23度，馬祖20度。

週四東北季風稍微增強，週五各地早晚稍涼，且迎風面水氣稍增；桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量偏多偶有零星降雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜花地區降雨較明顯，其他地區為多雲到晴。週六東北季風逐漸增強，冷空氣逐漸南下，北台灣天氣稍轉涼。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中度磁暴影響39小時！氣象署：導航、無線電可能會中斷

未來3波冷空氣接力報到！各地有感降溫天氣一次看

氣象署於今（9）天凌晨3點15分針對4縣市發布大雨特報。 圖：氣象署提供

氣象署公布各地天氣預報概況。 圖：氣象署提供

氣象署發布各地紫外線指數預報概況。 圖：氣象署提供