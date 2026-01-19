4縣市大雨特報！強烈冷氣團將至恐達寒流 北台灣濕冷「這3天最凍」

生活中心／林昀萱報導

氣象署發布4縣市大雨特報。（圖／中央氣象署）

中央氣象署發布大雨特報，受東北風影響，今（20）日基隆北海岸、臺北（南港）、新北（汐止）、宜蘭地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率。另外，16縣市發布陸上強風特報，20日晨至21日晚上基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

氣象署指出，今日強烈大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；臺灣東北部地區、基隆北海岸及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北地區有短暫雨，苗栗、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。明日強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區、恆春半島及中部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。

這波冷氣團來襲東西2樣情，南北大不同。（圖／林老師氣象站）

氣象專家林得恩在臉書粉絲專頁「林老師氣象站」指出「東西2樣情，南北大不同！」受強烈大陸冷氣團南襲影響，桃園以北、基隆及宜蘭、花蓮地區不只氣溫明顯下降，且至週五前，天氣多為短暫陣雨的濕冷型態。至於，中南部、臺東及澎金馬地區仍以乾冷型態為主，降雨非常零星且局部。

據歐洲（EC-AIFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，最冷時段會落在21日到23日清晨，冷空氣的強度在強烈大陸冷氣團等級，並有再上探寒流的潛力。林得恩提醒，要注意這波冷的時間比較久，冷的範圍比較廣，冷的梯度也比較大；長輩及心血管疾病患者要特別注意保暖、去寒。

