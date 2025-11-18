4縣市大雨特報 氣象署示警「注意瞬間大雨」
即時中心／潘柏廷報導
最新消息，中央氣象署今（18）日晚間9時55分針對基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣發布大雨特報，影響時間至明（19）天上午。
氣象署表示，東北季風影響，大台北及宜蘭地區已有局部豪雨發生，今晚至明日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方及落石。
對此，氣象署說明，大量的降雨常導致洪澇現象，為台灣主要天然災害原因之一。其中又以颱風挾帶之雨量最大，而梅雨季伴隨西南氣流的滯留鋒面亦常為台灣造成顯著降雨。
氣象署也說，除颱風、鋒面等較明顯天氣系統影響期間外，中、小尺度之對流系統（例：午後雷雨、鋒面伴隨之颮線…等）及地形效應（例：秋冬季東北部地區的降雨）亦可能為小區域帶來強降雨。強降雨常導致山區坍方、落石及土石流，低窪地區亦應慎防積淹水、河川周邊也要注意河水暴漲、山洪暴發等災害。
原文出處：快新聞／4縣市大雨特報 氣象署示警「注意瞬間大雨」
