4縣市大雨特報！雨勢下半天漸緩 迎接首波冷氣團低溫跌破10度

東北季風影響，今天（9日）宜蘭地區、基隆北海岸及臺北山區有局部大雨發生的機率，宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市請注意。（圖：氣象署網站）

氣象署發布大雨特報，東北季風影響，今天（9日）宜蘭地區、基隆北海岸及臺北山區有局部大雨發生的機率，宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市請注意。

今天天氣與昨天類似，迎風面桃園以北及東半部雲量偏多偶有局部降雨，尤其基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，整體雨勢上半天較多，下半天後則會逐漸趨緩，其他地區天氣影響較小，仍可見陽光、為晴到多雲。氣溫方面，早晚各地偏涼，低溫普遍為17至19度，局部雲量較少的地區有輻射冷卻影響，溫度會再更低一些，白天高溫北部及宜花地區為21至23度，其他地區可來到26至28度，感受上白天溫暖早晚涼，日夜溫差大，早出晚歸請多加件外套注意保暖。離島天氣：澎湖多雲，20至23度，金門晴時多雲，16至21度，馬祖陰短暫雨，15至18度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天上半天北部、東半部仍有明顯降雨，下半天季風漸減弱，雨勢逐漸減緩；北台整天偏涼、中南部白天舒適早晚涼。週三、週四天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有零星飄雨機率；氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼。週四晚至週五迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲。週六白天起冷空氣南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨機率。下週日至週二乾冷空氣南下，各地轉晴朗；下週日、週一白天偏涼、早晚很冷，下週二白天起冷空氣減弱，氣溫回升。下週日晚、週一晨及下週二晨氣溫降至最低，最新模擬將首次降至「大陸冷氣團」標準（台北觀測站≦14度），本島平地將挑戰10度以下。但由於科學的極限，模式會繼續調整，持續觀察。

氣象署提醒風浪方面，嘉義以北、恆春半島沿海及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖易有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生，東半部及恆春半島沿海並有長浪發生的機率，海邊活動請多加留意。