4縣市大雨「這波越晚越冷」 這2天最凍！

【記者黃泓哲、江宜潔／台北報導】新一波強烈大陸冷氣團正式南下，即便強度不像上次一樣達寒流，但由於水氣偏多、尤其北台灣4縣市已發布大雨特報，故濕冷急凍感會特別明顯，並預計以週三（21）至週四（22）為最冷時段。

因東北風影響、易有短延時強降雨，中央氣象署今日稍早（更新至凌晨2時30分）針對基北北宜發布大雨特報，提醒大台北山區、基隆北海岸、台北（南港）、新北（汐止）、宜蘭有局部大雨發生機率。

氣象署指出，隨著強烈大陸冷氣團逐漸南下，今日中部以北及宜蘭天氣轉冷、其他地區早晚亦偏冷，清晨低溫北部及宜蘭15～16℃、中南部及花東16～18℃，白天高溫北部及宜蘭17～18℃、花東20～22℃、中南部24～25℃，接著晚間各地氣溫又會比清晨要在更低。

天氣方面，今日大台北山區、基隆北海岸、宜蘭有廣泛且持續性之降雨，並有局部大雨發生機率，另新竹以北有短暫雨，苗栗、花東、恆春半島也有些零星短暫雨，至於中南部則維持多雲到晴。

值得注意的是，這波冷氣團最冷時間點預估落在週三至週四，屆時北台灣降雨機率高、整天又濕又冷，中南部則以夜間及清晨乾冷為主，即便白天偶有陽光、但日夜溫差相當大，早出晚歸請務必注意保暖。

此外，氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》分析，北部及中部海拔3000公尺以上高山，週三深夜在低溫與水氣配合之下最有機會出現降雪，另北宜約2000公尺以上山區也得留意結冰、霧淞、甚至是短暫飄雪等情形，若前往登山或賞雪還請小心安全。

一週（19日至26日）降雨趨勢。中央氣象署提供

一週（20日至26日）溫度趨勢。中央氣象署提供

