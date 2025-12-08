4縣市大雨！首波大陸冷氣團要來了 平地冷爆「低溫10度以下」時間曝

生活中心／林昀萱報導

氣象署發布北東4縣市大雨特報。（圖／中央氣象署）

中央氣象署發布大雨特報，受到東北季風影響，今（9）日宜蘭地區、基隆北海岸及臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請注意坍方及落石。另外，今晨至明日上午蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，也要注意。

氣象署指出，今日北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北山區及臺灣東北部地區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、東部地區及馬祖有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴；東半部沿海及恆春半島有長浪發生的機率，請注意。明日東北季風減弱，各地白天氣溫回升，日夜溫差大；各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區、恆春半島及馬祖有零星短暫雨。

北部、東半部低層雲籠罩(左)。降水回波在北部陸地、東半部海上(中)。北台灣明顯降雨(右)。

氣象專家吳德榮指出，今晨北部、東半部低層雲籠罩，降水回波在北部陸地、東半部海上，北台灣明顯降雨。今日下半天季風漸減弱，雨勢逐漸減緩；北台整天偏涼、中南部白天舒適早晚涼。明日、週四天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有零星飄雨的機率；氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼。週四晚至週五迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲。

最新歐洲模式模擬，週六白天起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨的機率。下週日至週二（14至16日）乾冷空氣南下，各地轉晴朗；下週日、一白天偏涼、早晚很冷，下週二白天起冷空氣減弱，氣溫回升。下一波降溫更猛，下週日晚、週一晨及下週二晨氣溫降至最低，最新模擬仍將首次降至「大陸冷氣團」標準（台北觀測站≦14度），本島平地亦將挑戰10度以下。但由於科學的極限，模式會繼續調整，需持續觀察。

