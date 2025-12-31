4縣市豪大雨！元旦北台越晚越冷 強烈冷氣團襲探7℃

東北季風影響，今(1日)基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北、宜蘭及台北山區有局部大雨發生的機率。氣象專家吳德榮指出，今(1日)起強冷空氣逐漸南下，北台愈晚愈寒冷，明(2)日至下週(4)日清晨達強烈大陸冷氣團，將出現7度以下氣溫。

4縣市豪大雨特報。（圖／中央氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨觀測資料顯示，除台灣南端外、各地雲量多(左圖)；降水回波仍以迎風面較多(中圖)；桃園以北明顯降雨，花蓮、新竹零星(右圖)。最新(31日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(1日)起強冷空氣逐漸南下，氣溫漸降，北台愈晚愈寒冷；北部、東北部局部短暫降雨，有局部較大雨勢，花東有零星降雨的機率。中南部多雲時晴、白天轉涼晚偏冷。各地區氣溫如下：北部17降至10度、中部11至24度、南部13至26度、東部12至26度。

廣告 廣告

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明(2)日至下週(4)日清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」的機率最高，台北測站約降至11度，本島將出現7度以下的平地最低氣溫，天氣寒冷，要注意保暖、絕不可小覷。明日迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，背風面晴時多雲；北東濕冷、中南乾冷。週六、週日各地轉晴朗乾冷，週六東半部偶有零星飄雨的機率。

今(1日)晨4：30紅外線雲圖顯示，除南端外、各地雲量多(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，降水回波仍以迎風面較多(中圖)。4：30累積雨量顯示，桃園以北明顯降雨，花蓮、新竹零星(右圖)。 （圖／翻攝自氣象應用推廣基金會）

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，這波冷空氣比上波強，零度(雪)線高度約降至1500公尺，但高空水氣條件較差，1500公尺以上高山(太平、合歡、雪山⋯⋯等)有一些零星、少量飄雪的機率。

吳德榮提醒，最新模式模擬顯示，週日白天起至下週一(5日)上午、冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷。下週一下午至週二(6日)晨下波冷空氣前緣快速掃過、迎風面轉有局部短暫雨。下週二白天起再轉晴冷，不遜於上波的「強冷空氣」緊接南下，又有明顯的「輻射冷卻」加成，下週三至週六的清晨將創入冬最低溫，並有成為首波寒流的機率。但歐(ECMWF)、美(GFS)的傳統動力模式或AI模式，模擬的強度與時間，仍有不小差異，且持續調整；宜再觀察，下定論略嫌早。

延伸閱讀

省話女王！台中跨年迎新 盧秀燕「馬麻愛你」再創致詞最短紀錄

北捷2026跨年總運量較去年增0.3萬人次 北市府周邊4站減少4.5萬

美股封關日受挫！道瓊跌逾百點 台積電ADR狂飆2%