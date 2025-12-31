4縣市豪、大雨特報！元旦冷氣團來襲超凍 鄭明典：很接近台灣了

生活中心／許智超報導

東北季風影響，中央氣象署從昨晚（12月31日）跨年夜就針對4縣市發布豪、大雨特報，昨晚至今日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北、宜蘭地區及台北山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

豪雨特報地區：基隆市、新北市。

大雨特報地區：台北市、宜蘭縣。

前中央氣象局長鄭明典日前在臉書PO出一張紅外線雲圖，並說明大箭頭是個「煙囪雲」，強對流不斷從尖點發展，然後往下風處移動，「在冬季，這樣的對流算很強了」，而根據模式，這個系統似乎沒被掌握。

鄭明典說大箭頭是個「煙囪雲」。（圖／翻攝自鄭明典 臉書）

鄭明典指出，台灣北部上空寬寬的卷雲帶，這是噴流伴隨卷雲的特徵，表示噴流很接近台灣，而噴流大約就是下方冷、暖空氣交會，水平溫度梯度最大的地方，「看來第一波冷空氣很接近台灣了！」

今日天氣部分，中央氣象署說明，今日強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，白天北台灣高溫約16、17度，中部及花東高溫約21至24度，南部高溫約25至26度，晚上中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東低溫約15至17度。

降雨方面，桃園以北及東半部降雨機率高，其中基隆北海岸及大台北山區整體降雨較為明顯、持續，並有局部大雨或豪雨發生的機率，竹苗地區、恆春半島及中南部山區也有零星飄雨的機會，中南部平地為多雲的天氣。離島天氣：澎湖陰時多雲，16至19度，金門晴時多雲，12至18度，馬祖陰時多雲短暫雨，10至13度。

