「4縣市」恐飆8級以上強風！ 一路颳到明天

明天天氣如何？ 週二(27日)大陸高壓持續往南延伸，底層東北季風也將再增強，預報上來看有機會達到大陸冷氣團等級，中層則是在華南有短波槽建立並且向東移動，槽前陸續有較多的雲層通過台灣附近，整體水氣較多，白天期間迎風面的新竹以北到東半部地區有短暫陣雨，苗栗以南地區雲量偏多，山區也有局部短暫陣雨機會，週二晚間到週三(28日)上午則是中層短波槽逐漸靠近、通過，除了北部、東半部仍持續有降雨之外，中部地區也可能有局部短暫陣雨機會，南部大致維持多雲或陰天氣，要等到週三(28日)下午到晚間隨著短波槽通過、遠離，槽後有較乾的空氣移入，中北部地區的降雨才會減少或停止，降雨範圍縮減到迎風面的東北部、花東等地區。同時在週二(27日)晚間到週三(28日)上午這段期間，700百帕(3000公尺高度)的0度等溫線又將來到北台灣上空，要等到週三(28日)下午才離開，加上水氣較多，因此不排除在週二晚到週三上午這段期間中北部高山地區又會有局部冰霰或降雪的機會出現。 週二(27日)各地白天的溫度有下降轉涼的情況，苗栗以北到宜蘭高溫降到18-21度，中部及花東地區高溫22-24度，南部受影響還不明顯，高溫仍有24-26度或以上。週二夜晚到週三(28日)清晨中北部、東北部都市地區低溫14-16度，台北市低溫若降到14.4度以下就達到大陸冷氣團標準，空曠地區低溫可能降到12度或以下，南部及花東都市地區低溫16-18度，空曠地區可能降到14-15度左右。週三(28日)苗栗以北到宜蘭白天高溫會再降到16-19度，中部及花東地區高溫20-23度，南部地區也會降到23-25度。週三晚間到週四(29日)清晨因為雲層散開，輻射冷卻作用可能會出現，中北部、東北部都市地區低溫12-14度，空曠地區低溫更是只有10-12度，部分地區有機會降到10度以下，南部及花東都市地區低溫14-16度，空曠地區也可能降到12-14度左右，將是本次冷空氣溫度最低的一段時間。 週四週五(29-30日)帶來冷空氣的大陸高壓出海減弱，底層風向轉為偏東到東南風，中層則是受到短波槽後高壓脊通過影響，水氣較少、空氣較偏乾，預期除了迎風面的花東地區仍有局部短暫陣雨機會外，其他地方大致都是多雲或有陽光較為穩定的天氣。週四(29日)各地白天溫度回升，北部、東北部高溫回升到19-21度，中部及花東地區高溫22-25度，南部高溫24-26度，夜晚到週五(30日)清晨中北部、東北部都市地區低溫13-16度，空曠地區低溫仍可能降到10-12度，南部及花東都市地區低溫15-17度，空曠地區低溫14度上下，仍要留意輻射冷卻低溫發生的機會。週五(30日)溫度會再上升，北部、東北部高溫可到22-24度，中部及花東地區高溫23-25度，南部高溫24-27度，夜晚至週六(31日)清晨中北部、東北部都市地區低溫14-16度，空曠地區低溫12-14度，南部及花東都市地區低溫16-18度，空曠地區低溫15度上下。 週末期間(31-01日)則將再有一次鋒面通過、東北季風或大陸冷氣團南下的過程，鋒面通過的時間點可能落在週六(31日)下午到晚間，因此週六的天氣變動度較大，北東部天氣轉差的時間仍要再觀察。週日(01日)就是受到東北季風或大陸冷氣團配合中層短波槽通過影響，北東部持續有降雨機會，中南部雲量也偏將偏多，山區也有降雨的機會。同時溫度將再度下降轉冷，週末這波冷空氣有機會一直影響到下週一(02日)甚至到下週二(03日)清晨，持續時間可能較長一些。 總結來看本週至下週初將有兩次冷空氣南下，都有機會達到大陸冷氣團等級，第一次在週二(27日)到週四(29日)清晨，第二次在週六(31日)到下週二(03日)清晨，兩次冷空氣都伴隨中層短波槽通過，降雨機會較多，因此不論是天氣、溫度在未來這7-10天內變動起伏都比較大，已經有春天天氣的感覺，要提醒大家多留意並且預做準備。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供

