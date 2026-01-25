「4縣市」恐飆8級以上強風！ 一路颳到明天
中央氣象署今（25）日晚間10點26分發布陸上強風特報，新北市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區自25日晚上至明（26）日上午有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，達黃色燈號警戒標準。氣象署指出，受風力偏強影響，上述4縣市需特別留意強風帶來的影響。
根據氣象署資料，黃色燈號代表平均風力達6級以上或陣風達8級以上。氣象署提醒，民眾在戶外應小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片，戶外工作者需注意安全。此外，民眾應加強牢固戶外物品，避免被強風吹落造成危險。針對交通方面，氣象署呼籲駕駛人行車時應減速慢行，並留意大眾運輸可能出現的延誤訊息。
根據氣象署風力觀測資料，截至25日晚間10時，金門縣烏坵測站、宜蘭縣鶯子嶺測站及南投縣玉山風口測站均觀測到平均風力達6級。屏東縣九棚及恆春工作站也測得平均風6級。氣象署指出，因台灣地形複雜及海陸分布特殊，部分地區無測站觀測，風力可能更強。
