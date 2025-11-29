4至9月倒閉企業數量達到12年來最高水準

2025年度上半年（4至9月）的倒閉企業數量（負債額1000萬日圓以上）同比增加1.51%至5172家，達到12年來最高水準。

小型企業生存艱難

倒閉企業相關資料由信用調查公司東京商工調查發佈。儘管數量有所增加，但負債總額為6927億7200萬日圓，同比減少49.6%。

小規模企業的倒閉情況突出，整體上89.7%都是員工人數不到10人的公司，同比增加1.8%。

因「人手不足」倒閉的企業數量達到創新高的202家，同比增加33.8%。其中，66家因「招聘困難」，64家因「員工退休」，72家因「人事費大漲」而倒閉。在人才流動化等問題不斷加劇的背景下，小型企業的經營正變得越來越艱難。

【資料】