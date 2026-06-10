4艘共艦擾台 張惇涵：藍色海疆我們還是寸土不讓

行政院秘書長張惇涵。（資料照片） 圖：翻攝總統府直播

[Newtalk新聞] 現在有4艘共艦在台灣的東部海域，已經非常接近限制區，行政院秘書長張惇涵今（10）天表示，中國無權在我國的經濟海域進行任何干擾自由航行的行動跟作為，外交部已經對此表達過嚴正的譴責，國際社會也高度關注中國在台海周邊文攻武嚇的狀況，「藍色海疆我們還是寸土不讓」。

張惇涵今天出席立法院第11屆第5會期內政、司法及法制委員會第1次聯席會議前受訪，做了以上表示。

張惇涵說，中國無權在我國的經濟海域進行任何干擾自由航行的行動跟作為，外交部已經對此表達過嚴正的譴責，國際社會也高度關注中國在台海周邊文攻武嚇的狀況。中共的這種做法不僅危害了我國的主權，也違反了相關的國際法跟國際的公約，我國的海軍、海巡也都嚴密掌握中，確保國人的安全，藍色海疆我們還是寸土不讓。

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張惇涵也藉此提及國軍跟海巡的預算，他說，這個時候也剛好立法院在審議預算，今年的預算到現在還在審，已經過了農曆年、過了元宵、過了清明節，下個禮拜就是端午節。此時此刻希望國人能夠支持國軍、支持海巡，也希望立法院朝野政黨能夠支持國軍跟海巡的預算。

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