4艘抽泥船全天候作業 曾文水庫今年清淤量創新高

遠遠看去平靜的湖面上，一整條的管線漂浮在水面上、連接到岸邊，而這些管線卻是支撐曾文水庫壽命的「清淤排砂管」。

國內規模最大的曾文水庫是南台灣最重要的水資源樞紐，但淤積嚴重。今年1月的楠西地震導致輸泥管線受損，所幸在3月份就全數完工並復抽，將天災對水庫清淤的影響降至最低；今年更出動4艘抽泥船全天候24小時同步作業，範圍涵蓋上、中、下游，今年度累計清淤量逾590萬立方米，創歷來新高。

水利署南區水資源分署副分署長林玉祥說明，「莫拉克之後，我們就全力來做水庫清淤，今年抽泥4期完成了4艘船，我們等於火力全開。雖然說今年1月21日大埔大地震有一部分管線是壞掉的，我們也全力搶修，盡快恢復抽泥作業，加上今年水情不錯，所以抽泥作業非常順利，且突破新高。」

廣告 廣告

去年雨多助攻，南水分署不僅擴大抽泥船隊，更增設2條陸上輸泥管線，優化輸送設施，大幅提升淤泥輸送與去化能量；明年也設定更積極的目標，要將年度清淤總量提升至605萬立方米。

水利署南區水資源分署副分署長林玉祥回應，「根據往年平均，曾文水庫每年入砂量大概有500萬立方公尺那麼多，所以我們希望在水庫庫容不要再減少情況下，至少維持入出平衡，所以每年的入砂量都能夠把它抽出去。」

2009年的莫拉克風災，侵襲造成水庫淤積約9108萬立方米，嚴重衝擊水庫壽命。清淤是延長水庫壽命的最重要解方，未來除了持續搭配抽泥船全天候24小時同步作業，也搭配曾文水庫防淤隧道颱洪期間水力排砂。

南水分署觀測，截至26日10時，曾文水庫的蓄水率在74.9%，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾4.2億立方米，水情穩定。