4萬人全看傻！蔡依林把動物園搬進大巨蛋 騎上30公尺巨蟒繞場

【緯來新聞網】蔡依林（JOLIN）全新世界巡演《PLEASURE》今晚（30日）起一連3天於台北大巨蛋展開，3日演出共耗資9億元打造，成為史上在此舞台燒最多錢的藝人。她以〈SEVEN〉開宗明義、揭露演唱會主題，接著唱完〈紅衣女孩〉使出「大絕招」，瞬間化身「大地精靈」坐騎30公尺「慾望巨蟒」、升上3層樓高，唱著〈美杜莎〉繞場，震驚現場4萬人。

蔡依林竟然站在巨型蟒蛇上繞場。（圖／凌時差提供）

《PLEASURE》全新巡演團隊把「人間樂園」的精神及「愉悅宇宙」意念全面實體化，舉凡硬體舞台、視覺特效、服裝造型皆以超高國際級規格打造，總成本高達9億元，創下華語樂壇演唱會史上新高。最燒錢的莫過於依據每個故事橋段砸下1.7億元的各類巨型擬真道具，另外還有多達30種舞台巨型道具穿梭其中。



「愉悅之母」蔡依林在演唱會中搖身一變成「馴獸女王」，把人間樂園變成萬獸派對，率領巨型公牛、大蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等20隻奇幻混種動物傾巢而出翻玩大巨蛋。當她搭乘巨蟒繞行大巨蛋一圈與全場歌迷近距離巡禮，隨後直攻延伸舞台演唱〈D.I.Y.〉、〈I’M NOT YOURS〉，再度掀起演唱會不知第幾波高潮。

廣告 廣告

蔡依林與舞者核舞令人驚豔。（圖／凌時差提供）

隨著故事章節推進，蔡依林自花園出走後進入「慾望異域」，親身體會由「人性七宗罪」交織而成的試煉，並帶領大家隨著這趟奇幻之旅一同來到「SURRENDER THE FOOL」（愚者的奉獻）篇章，透過多首膾炙人口的經典情歌，帶領歌迷一同體悟愛情的迷惘與成長。



接著，她以一襲金黃色馬甲搭配新娘薄紗造型登場，化身為純潔與慾望交織「金紗女伶」，一連深情演唱〈FISH LOVE〉、〈玫瑰少年〉、〈妥協〉等情感濃烈之作。

蔡依林想逼死誰呢？（圖／凌時差提供）

更多緯來新聞網報導

李李仁驚喜現身合唱〈運轉人生〉 攜手邱軍共闖金鐘獎

周湯豪怎麼變這樣！每天只睡3小時 身體遭殃全背發黑