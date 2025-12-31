4萬人跨年唱〈倒帶〉！蔡依林驚曝半夜做這事 告白「戀愛腦」自豪「一樣美」
2025年的最後一夜，台北大巨蛋化身為全球最巨大的電音狂歡盛典！天后Jolin蔡依林「PLEASURE世界巡迴演唱會」與全場4萬粉絲一起提前跨年倒數，蔡依林笑說：「有沒有想過2025最後一天會跟我見面？好久沒有在跨年夜跟大家見面，今天大家帶非常高能量進來，因為明天放假！」蔡依林還特別為了跨年場演唱了〈倒帶〉〈心型圈〉，讓大巨蛋變成了4萬人KTV！
蔡依林演唱完〈玫瑰少年〉後，跟全場觀眾打招呼，她問台下觀眾，有沒有搶到從貪婪金豬噴出的「愉悅貨幣」？「有沒有搶到很多錢？大家可以用這個錢許願望，放在私密的地方，明年再拿起來自己寫什麼？對照看看有沒有多一些智慧？或少一點肥肉？把這個錢當成許願的紙，或是寫下這次來看演唱會的感覺，往後有一天看了，也許會發現存了很多的愛給自己！」
蔡依林標準時間到 自招熬夜做這件事
演唱會來到第二天，在快到九點半的「蔡依林標準時間」時，蔡依林跟全場觀眾告白：「我昨天唱完回家是一個『戀愛腦』的狀態，回到家完全沒有睡意，很像日思夜想、多巴胺中毒的狀態。」
她笑問台下觀眾：「昨天有來的舉手！不知道你們有沒有這樣的狀態。我睡不著想那就拉筋好了，欸！是那個鬼走過去？原來是我的頭髮，！大家熬夜是不是會有疑神疑鬼的狀態，我這次可以跟大家戀愛個三、四天，一般來說熬夜都會像黃臉婆、臉色蠟黃，可是我今天起來，天吶！還是一樣美！這就不是戀愛的狀態！大家來到『PLEASURE』，可以回去看看鏡子，是不是又變漂亮了！」
開心當派對主人 喜見歌迷驚喜眼神
蔡依林表示，演唱會從準備到演出花了蠻長時間，「準備過程一路都蠻愉悅的，看到你們很多驚喜的眼神，讓我就像是派對的主人，可以讓你們帶著愉悅的心情回家，也謝謝工作團隊把很多細節都照顧得很好，讓大家意猶未竟！」
