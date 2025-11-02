4萬人齊呼「龍哥」 GD：我愛你們

韓國天王G-DRAGON（簡稱GD，本名權志龍）台北大巨蛋2場演唱會2日圓滿落幕，共吸引8萬人次朝聖。昨第二場，GD狂秀中文與台下互動喊：「你好嗎？大家好，好久不見！我愛你們。」引爆全場尖叫。由於前一天他在台上自稱「龍哥」後，昨晚粉絲再度高喊：「龍哥！龍哥！」他立刻用中文回：「我知道，我知道，大哥！」

唱完〈TOO BAD〉後，GD坐在舞台上享受粉絲呼喊，還乾脆躺平休息，卻不慎讓麥克風滾落，嚇得趕緊撿起測試音量。粉絲又再高喊「龍哥！龍哥！」他突然脫口說「好吃」，但似乎發現自己講錯，瞬間笑到不行，隨後又無厘頭喊了「好飽」。當他介紹〈DRAMA〉是安可前最後一首時，粉絲大喊「別走！」GD則幽默用中文回：「你去哪，跟我回去。」又補上一句「我開玩笑的」，惹得全場爆笑。

演出尾聲，他回顧這一年重要時刻，從去年推出〈POWER〉、登上MAMA舞台、獲頒「玉冠文化勳章」，到受邀於亞太經濟合作會議高峰會（APEC）演出，「經歷了非常多特別的瞬間，真的很榮幸。」全場掌聲不斷，他也透露明年將迎來BIGBANG出道20周年，興奮喊：「我們準備好了。BANG！BANG！BANG！」粉絲齊喊「BIGBANG Forever！」他也笑著回：「Forever，Yeah！」

李洙赫2刷 小S現身

安可時，GD搭上花車繞場演唱〈THIS LOVE〉、〈1 YEAR〉，還背著巨型雛菊手燈現身，瞬間萌翻全場，最後他介紹完演出團隊和感謝爸爸媽媽的支持後，便以〈無題〉一曲為演出畫下句點。

昨晚台下星光熠熠，好友李洙赫再度出席力挺，兄弟情誼令人稱羨，小S徐熙娣、林心如、李聖傑、派翠克、廖人帥、陳珮騏等藝人也紛紛到場朝聖。