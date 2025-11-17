4萬顆毒蛋外流！台中「35下游店家」名單曝 知名小吃、行旅都中鏢

芬普尼毒雞蛋竟流入市面，台中有35間店家中招。示意圖／鏡報

彰化縣文雅畜牧場雞蛋被驗出有違法殺蟲劑芬普尼，這一批高達4萬顆的芬普尼毒雞蛋，在管制期間竟流入市場，台中市也有多間商家中鏢。今（17）日台中市府公布雞蛋流向，多達35家業者有使用到毒雞蛋。此外，彰化縣長王惠美今日宣布全縣將近900家雞蛋場將啟動殘留物監測計畫，堅持食安零容忍。

毒蛋外流！35店家名單曝光

台中市龍忠蛋品行在管制期間，文雅畜牧場雞進貨毒蛋，導致毒蛋流入市面。台中市府公布芬普尼雞蛋的流向，受影響店家遍布梧棲、龍井、沙鹿、大肚、清水等區。梧棲區有梧棲行旅、鴨檳榔、好陽光早午餐、永和豆漿、大眾、1997雞蛋糕，富麗早餐店、拉亞漢堡、慢食光早午餐、弘爺中正店、一等香麵館、攤車蘇小姐、明仁二代目章魚燒-梧棲店、熟麵客食堂、來來燒臘。

龍井區為龍津珠早餐、古早味早餐店、榮珍食品行、暉吟雜貨店、沐軒烘焙坊、蕭早午餐店、來來麵館、12號牛肉麵、知味小吃、阿絲（個人賣家）；沙鹿區弘爺漢堡皇得店、弘爺漢堡沙皇店、鼎峰湯包、北勢二街；清水區馬蔥餅清水民族店、清水阿娟、馬上發便利商店；大肚區​路口控肉飯、追分小吃等店家。

為何芬普尼雞蛋會流入台中？

芬普尼雞蛋流入台中，引發台中市議員怒火，民進黨市議員陳俞融指出，彰化縣府7日已經通報，但台中市府9日「預防性下架」後，還是讓200籃、重達4千台斤的毒雞蛋送進台中，認為台中市府根本就是「放生模式」。

衛生局長曾梓展指出，台中於11月7日接獲跨縣市通報，就開始進行預防性下架工作，並持續督促相關業者下架回收，11月10日食安處派員前往台中市梧棲區龍忠蛋行稽查，發現其於11月9日曾向文雅畜牧場進貨籃蛋，當場已要求下架並進行抽驗。曾梓展解釋，7日下架的是舊批次的蛋，9日流入的則是由從文雅畜牧場直送龍忠蛋行的新批次問題蛋。

對此，台中龍忠蛋品行老闆娘強調，是接收到畜牧場通知檢驗合格，9日才會去彰化載蛋，反駁「偷賣蛋」的說法。老闆娘說，昨日因為很多事務要處理沒有營業，今日開店的雞蛋是由大肚區另一家畜牧場買來，附有檢驗證明，但若是消費者要換蛋、退款都可以。老闆娘坦言，經營蛋行50年第一次遇到這種事，一開始講話都沒人要信，「快得憂鬱症」。關於是否會向畜牧場究責？老闆娘表示，已經和畜牧場配合20多年，對方也是善良老百姓，遇到事情就是一起處理。

彰化下令全面檢驗雞蛋

今日彰化縣長王惠美表示，全縣900家雞蛋場，大約飼養2千多萬隻蛋雞，每年生產約43億顆雞蛋，平均全國每2顆就有1顆來自彰化。王惠美宣布，將全面啟動藥物殘留監測計畫，從雞蛋、飼料、羽毛、內臟到環境全都驗，強調不會讓單一畜牧場毀壞蛋機產業，堅持食安零容忍。

另外，關於毒雞蛋為何會外流？彰化縣府表示，6日管制、8日解禁，而文雅畜牧場在9日賣出問題蛋，因此流入台中市梧棲區的龍忠蛋行。彰化縣府表示，依照規定畜主要取得解除移動管制的說明書文件才可以將產品上市，關於畜主是否違反規定，將交由檢調釐清責任。未來的移動管制通知，將改為文書通知，不再電話通知。縣府坦承在抽驗、管制皆有未完備或是疏失，將依規定懲處有關的違失人員。



