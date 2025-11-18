4萬顆毒蛋流入台中！破千好評名店、小吃店全遭殃 35家中鏢名單曝光

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

台中市爆食安危機！彰化縣文雅畜牧場5日檢出芬普尼超標後，依法全面禁止出貨。但台中梧棲區的「龍忠蛋行」竟在管制後的9日仍向問題牧場進貨，現已有4萬顆毒蛋被下游蛋行偷渡流入台中市面。市府昨（17）日公布下游流向時，赫然發現多家Google高評價名店也遭波及，包括擁有上千則好評、4.7顆星的「梧棲行旅」，以及在地人激推、4.8顆星的「鴨肉羹」小吃店，全都名列其中。海線梧棲、沙鹿、龍井、大肚、清水等區成為重災區。

台中市爆食安危機！彰化縣文雅畜牧場檢出芬普尼超標後，竟仍有4萬顆毒蛋被下游蛋行偷渡流入台中市面

文雅畜牧場自本月5日起即因檢出芬普尼，被彰化縣府列為「移動管制對象」，依法全面禁止出貨。但台中市食安處10日接獲情資，稽查梧棲區的「龍忠蛋行」時，竟查出業者在管制後的9日仍向問題牧場進貨4萬顆籃蛋，等於直接無視禁令。稽查後，食安人員立刻封存並採樣送驗。檢驗結果於14日深夜出爐，證實蛋品中的芬普尼代謝物濃度達0.05ppm，是法定上限0.01ppm的5倍，確認已流入市面。

根據公布的35家中鏢業者名單，梧棲區受影響最多，包含梧棲行旅、鴨檳榔、好陽光早午餐、永和豆漿、拉亞漢堡、慢食光早午餐、弘爺中正店、一等香麵館、來來燒臘、明仁二代目章魚燒等知名店家。龍井區有龍津珠早餐、古早味早餐店、沐軒烘焙坊、12號牛肉麵；沙鹿區的弘爺漢堡皇得店、鼎峰湯包；大肚區的1997雞蛋糕、路口控肉飯；清水區則有馬蔥餅、清水阿娟等，幾乎都是民眾日常會光顧的店家，影響範圍相當廣。

此事也在台中市議會引爆怒火。市議員陳俞融質疑，彰化縣府7日已通報問題蛋，但為何台中市府在9日宣稱「預防性下架」後，仍讓200籃、約4000台斤毒蛋一路進入市區，怒批市府「根本在放生」。對此，衛生局長曾梓展表示，7日下架的是舊批次，9日流入的是彰化「放行的新批次」，從文雅畜牧場直送龍忠蛋行，目前查獲的問題蛋均已要求下架。他也承諾全面公開名單，並持續追查流向，避免更多民眾受到影響。

龍忠蛋行4萬顆芬普尼毒蛋，流向的35家下游名單。（圖／台中市政府提供)）

