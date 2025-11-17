4萬顆芬普尼毒蛋流出 石崇良曝1類先查

▲衛福部長石崇良說明，後市場稽查會再擴大。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 彰化文雅畜牧場爆出芬普尼毒雞蛋事件後，全面下架，且採逐批查驗，直到正常才放行。但台中食安處通報，10日轄內蛋行仍查出源自文雅畜牧場雞蛋，驗出芬普尼不符規定。衛福部長石崇良昨（16）日表示會開始擴大稽查；今（17）日受訪時則回應，會採取風險分層，會先針對編號C、也就是籠飼雞為主要。

對於芬普尼毒雞蛋畜牧場再度爆出，有違規雞蛋流竄市面，石崇良說，雖然有說會擴大，但細節不宜多說明，因為不要讓廠商有任何可預先準備的空間，在平常的狀態下比較能驗出有無問題。

廣告 廣告

石崇良表示，根據風險評估，先針對編號C、籠飼雞為主要查核對象，同時會按照過去的紀錄，飼養密度，並和農政單位合作，了解養雞場情況，也根據不同縣市的風險程度等，設定抽樣方法及件數，會滾動式修正，因此詳細情況等完成後再一併報告。

彰化縣文雅畜牧場雞蛋在11月5日因芬普尼超標遭移動管制，但11月10日在台中「龍忠蛋行」又查獲來自文雅畜牧場的雞蛋，並檢出芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）含量0.05ppm，與規定殘留容許量標準0.01ppm不符。

食藥署表示，雞蛋是在11月9日由文雅畜牧場販售給台中龍忠蛋行，與11月11日農政單位在文雅畜牧場查到的是同一批，顯示已被移動管制的案例場仍有雞蛋非法流出。

食藥署於11月4日已通知並督導受案例場雞蛋影響的10縣市衛生局，全力追查芬普尼雞蛋，並下架、回收及嚴禁不合格雞蛋在市場流通。食藥署在接獲臺中食安處通報，立即發文案例場轄區縣政府及其農業處、動物防疫所等，要求相關單位查明原因並予以說明；食藥署另已同步函送彰化地檢署偵辦，以協助釐清權責。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

芬普尼毒蛋「洗選場」無責 石崇良：畜牧場由農業部處分

芬普尼雞蛋管制仍流出 石崇良喊「不可思議」：縣府要查明究責

還沒零檢出！彰化畜牧場雞蛋仍有芬普尼殘留 疑「對雞噴殺蟲劑」