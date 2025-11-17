4萬顆芬普尼蛋外流 彰化縣府認管制漏洞：將懲處違失人員

彰化文雅畜牧場的雞蛋複檢芬普尼仍超標，縣府封存全部禽蛋。彰化縣政府提供



彰化縣文雅畜牧場雞蛋被檢出含有違法殺蟲劑芬普尼，而4萬顆被感染雞蛋竟在管制的狀況下，趁隙流入市面，彰化縣府今（17日）坦承管控機制嚴重漏洞，已交由檢方偵辦，縣府將依規定、法規檢討並懲處相關違失人員。

彰化縣府說明，11月5日下午接獲通報，得知「文雅畜牧場」雞蛋驗出芬普尼殘留，隔日上午動防所便到現場，採樣10顆雞蛋送檢，並進行雞蛋移動管制。

11月7日，相關雞蛋送中央複檢，未檢出芬普尼；11月8日，縣府依據「動物用藥品管理法規定」解除管制。

廣告 廣告

而芬普尼蛋為何外流？彰化縣府解釋，6日管制、8日解禁，而文雅畜牧場的畜主在11月9日賣出問題蛋，流入台中梧棲區的龍忠蛋行。

縣府強調，依照畜禽用藥監測陽性案件申請複驗規定，畜主需取得解除移動管制證明書文件才可將產品上市，至於畜主是否違反管制規定，已交由檢調釐清責任。而未來移動管制通知，將改為文書通知，不再電話通知。

彰化縣農業處長郭至善說明，目前封存雞蛋已被列為證物，該批雞蛋業經檢察官同意可以進行銷毁工作，銷毁前須需進行採樣流程，每日採樣保存，以備日後查驗 。

此外，縣府將於接獲銷毀公文後，會立即進行約25萬顆封存蛋的銷毀工作；銷毁過程會有檢調及農政單位共同清點數量並押運監督銷毁。

對於本次芬普尼蛋事件，有關抽驗流程、移動管制及解除移動管制相關行政程序執行未完備及疏失部分，縣府將依相關規定或法規檢討並懲處有關違失人員。

更多太報報導

轟蘇澳煙波5大失職！11泡水車住客將提集體訴訟 業者：釐清權責絕不推諉

全國雞蛋大稽查啟動！石崇良：先鎖定「編號C」籠飼雞為主

嘉義癌末男涉槍砲案遭羈押 解送途中突身體不適猝死