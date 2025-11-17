4萬顆芬普尼蛋外流！彰化縣府：懲處違失人員

彰化縣府封存芬普尼雞蛋。（彰化縣政府提供／李京昇彰化傳真）

彰化縣文雅畜牧場有4萬顆芬普尼雞蛋外流到台中，彰化縣政府今天指出，有關抽驗流程、移動管制及解除移動管制相關行政程序執行未完備及疏失部分，將依相關規定或法規檢討並懲處有關違失人員。

動防所表示，11月5日下午接獲衛生單位通知文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼雞蛋殘留；11月6日早上立即前往移動管制並採樣10顆雞蛋送檢；11月7日送中央複檢結果為未檢出芬普尼，於11月8日下午依動物用藥品管理法規定解除管制。

至於管制移動中為何流入台中蛋行？動防所強調，流入台中梧棲區龍忠蛋行，這是畜主在11月9日售出，但依照畜禽用藥監測陽性案件申請複驗規定，畜主必須取得解除移動管制證明書文件才可上市，畜主是否有違反規定，則由檢調釐清責任，未來移動管制通知，改以文書通知為主，不再以電話通知。

縣府農業處長郭至善表示，目前封存雞蛋已被列為證物，該批雞蛋業經檢察官同意可以進行銷毁工作，銷毁前須需進行採樣流程，每日採樣保存，以備日後查驗 。

郭至善說，縣府將於接獲銷毀公文後，會立即進行約25萬顆封存蛋的銷毀工作；銷毁過程會有檢調及農政單位共同清點數量並押運監督銷毁。這次芬普尼蛋事件，有關抽驗流程、移動管制及解除移動管制相關行政程序執行未完備及疏失部分，將依相關規定或法規檢討並懲處有關違失人員。

