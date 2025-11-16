4萬顆芬普尼蛋管制卻流出 彰化衛生局質疑蛋行未下架

位於台中市梧棲區的龍忠蛋行，假日沒有營業，有民眾一早拿了一大箱蛋要來退貨，卻吃了閉門羹。

蛋行顧客說道，「我是說看能不能退，如果他不讓我退，300元而已，我就埋在田裡就好，我有在種菜。」

彰化縣埤頭鄉文雅畜牧場的雞蛋11月4日被驗出芬普尼後，隔日起雞蛋移動管制，也要全面下架不得販售，卻在9日把雞蛋賣給龍忠蛋行，到底哪個環節出現問題？目前檢方已經介入調查。

彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁回應，「本署也會一併了解這個過程，釐清是否有相關的責任。」

根據食藥署掌握，龍忠蛋行9日向文雅畜牧場購入200籃、約4萬顆雞蛋，目前僅下架回收38籃，其餘3萬2千多顆已流向散客與小型餐飲店及早餐店。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，衛福部在10日宣布該場蛋品全面預防性下架，台中市府當天到龍忠蛋行應該要下架文雅畜牧場的蛋，而非抽驗，也應該釐清是否違反《食安法》。

彰化縣衛生局長葉彥伯說：「全部文雅畜牧場的蛋都應該要下架，照理說，每一個下游都會接到這個訊息，你就應該全部下架了，不應該在11月10號之後，你還會有上架的蛋，然後還要等待衛生單位來跟你做稽查、做抽驗，不應該是這樣子。」

葉彥伯表示，8日下午確實通知文雅畜牧場能解除移動管制，但他強調，並非解除移動管制就能上架販賣；而衛福部長石崇良表示，已要求台中市衛生局查明原因。

衛福部長石崇良表示，「已經也請台中市衛生局進行查明，為什麼在已經宣布全部下架，或者是新的、有問題的農場出來的蛋都不准上架的情況之下，還會有這個情況發生，來釐清責任。」

衛福部長也提到，接下來將會擴大查驗量能，確保類似狀況不再發生。

