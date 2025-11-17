4萬顆「管制中」雞蛋流台中！ 龍忠蛋行負責人20萬交保

彰化地檢署17日晚間帶回台中龍忠蛋行林姓負責人複訊，深夜裁定20萬交保。

彰化文雅畜牧場雞蛋被驗出含芬普尼代謝物超標後，仍在未取得正式書面解除文件前出貨至台中，引爆食安疑慮。彰化地檢署近日持續追查蛋品流向，17日晚間再度展開搜索，帶回台中龍忠蛋行的林姓負責人複訊，並在深夜裁定20萬元交保。

文雅畜牧場在11月4日首次被驗出雞蛋含芬普尼超標後，被彰化縣政府立即列入移動管制。縣府後續複檢未再檢出芬普尼，並於8日口頭通知業者解除限制，但正式書面程序尚未到位。9日牧場便將約4萬顆雞蛋運至台中梧棲的龍忠蛋行。台中市食安處於10日抽驗後，再度測出芬普尼殘留超標，使出貨流程與管制規定是否存在漏洞備受質疑。

書面解除未到位？蛋為何提前流出場？

彰化地檢署已依違反《動物用藥品管理法》及《食品安全衛生管理法》分案調查，先前曾前往牧場搜索，帶回陳姓負責人與其妻，並查扣相關藥品及證物，兩人訊後均請回。為釐清蛋品在解除書面文件未完成時便流出的原因，檢方17日再度約詢牧場3名員工，以證人身分詢問後均請回。

廣告 廣告

同一天，檢調也前往龍忠蛋行發動第二波搜索，將實際負責人林姓男子帶回調查。晚間11點多，檢察官完成複訊後，認定其涉有違反食安法嫌疑，諭令20萬元交保。

真正的蛋品流向與責任在哪？

目前，檢方正比對採集的檢體、文件與出貨紀錄，試圖釐清是否是牧場提前違規出貨，或在行政管制解除程序上出現疏漏，以確認台中再度驗出超標雞蛋的真正原因。

彰化地檢署強調，後續將持續調查蛋品完整流向與責任歸屬，並釐清是否違反移動管制規定，以避免類似情況再度發生。

更多鏡週刊報導

彰化4萬顆毒蛋外流！ 縣府認疏失：移動管制沒做好

有片／國三龍井邊坡大火！濃煙直竄天際 「火光照亮夜空」驚人畫面曝光

高雄73歲翁開車暴衝釀1死8傷！起底黑歷史「還違停害死人」 30萬元交保