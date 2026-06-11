4萬5徵「十項全能」遭炎上...洗白翻車？前特助拍片護航「讚劉伊心私下一面」 網抓包1破綻笑翻

一名自稱劉伊心前特助的女子錄製影片替前老闆發聲，卻被眼尖的網友發現，影片拍攝的背景壁紙與劉伊心的影片完全相同。（翻攝自劉伊心臉書、threads/_bonniekitten_）

知名飲料品牌「老虎牙子」近期因一則求職廣告引爆網路爭議。起因於公司在徵才網站上開出月薪4萬5,000元的條件，招募「董事長夫人特助」，但職務內容卻要求求職者同時具備保母、司機、課業輔導以及短影音剪輯等多項技能，甚至週末連假還需配合家庭出遊。該職缺曝光後，立刻遭到大批網友抨擊是「尋找廉價勞工」，也讓董事長夫人劉伊心深陷輿論風暴。儘管職缺已下架，劉伊心也拍片致歉，但事件卻因一名「前特助」的護航影片，再度衍生出意外插曲。

劉伊心老虎牙子徵才爭議延燒 前特助發聲力挺說了什麼？

面對網路上針對劉伊心排山倒海的批評，一名曾擔任劉伊心特助的女子決定打破沉默，透過影片公開聲援前老闆。前特助在影片中表示，外界僅憑一篇徵才文案與網路討論，就對劉伊心貼上「苛刻老闆」「難相處」等負面標籤，讓前特助感到相當可惜。

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前特助以過來人的身分強調，劉伊心私底下是一位非常有溫度的人，絕非外界口中的血汗慣老闆。前特助更在鏡頭前直言：「如果要用3個字來描繪劉伊心，那就會是『善良單純，還有風度翩翩』。」（實際字數為8字）。此外，前特助也分享，劉伊心在職場上非常樂於分享資源，交代工作時考量的往往不只是績效結果，更在乎員工能否藉此獲得成長與被看見的機會；在卸下公眾人物光環後，劉伊心在家中亦是一名相當用心的妻子與母親。

前特助讚劉伊心影片遭揪貓膩？

這支原本是為了替劉伊心澄清負面形象的感性影片，發布後卻引來另一波網路討論。有眼尖的網友在觀看前特助的發言時，察覺到影片畫面中出現了貓膩細節。

網友在影片下方留言提出質疑：「前特助與劉伊心拍影片的背景壁紙都一樣欸，是一起各拍一隻的嗎？」這「抓包」發現立刻引起其他網友調侃：「這間公司的團隊真的很不注重細節」「炎上是因為工作邊界跟報酬不符合市場合理性，你在跟我講老闆是好人？」「三個字：善良單純、風度翩翩？？？這超過三個字了吧」「發這篇有多少錢」「妳也是四萬五 請來的嗎？」「妳幹嘛離職 支持妳繼續做」「這個影片超像Ai 換臉的……」

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