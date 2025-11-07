4被提名人遭藍白封殺 NCC人事同意權案立法院闖關失敗

國家通訊傳播委員會（NCC）4名委員懸缺逾1年，以致委員會人員未過半，代理主委陳崇樹上月底表示，很多案件無法審議。立法院今（7）日表決NCC人事同意權案，先前國民黨團、民眾黨團皆決議投下不同意票，民進黨團則表態會投同意票。稍早表決結果出爐，在藍白人數優勢下，4位被提名人全數被封殺 。

行政院7月底提名成大資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳法學院專任特聘教授程明修、政大廣電系暨研究所教授黃葳威及世新傳管系助理教授羅慧雯為NCC委員，並指定蔣為主委，程則為副主委。相關人事同意權案經立法院交通、交通及文化聯席委員會審查後，同月底，朝野黨團協商決議於11月7日在立法院會上進行人事案記名投票表決。

廣告 廣告

根據立法院表決結果，4名被提名人皆獲得60張不同意票、50張同意票，該人事案不通過。另外，在表決前國民黨團與民眾黨團皆表示會投下不同意票，其中國民黨團書記長羅智強指出，黨團有建議民進黨團，而綠營先前有詢問中選會委員部分，邀請在野黨推薦人選，如果NCC民進黨也能因應新國會新民意，也能請在野黨推薦，大家一起商量人選，才是正道。

《風傳媒》讀者調查▸「護國群山」如何助台灣守住「矽島」地位？

我們不只站在科技革命的浪頭，更處在地緣政治的風口。

讓你最關心的產業議題，成為我們持續追蹤的動向！

☛立即填問卷，分享你對台灣半導體產業發展的看法



更多風傳媒報導

