4貨車追撞1死2傷 疑廢土釀禍

新北市貢寮區台2線往宜蘭方向8日凌晨發生4輛大型車輛追撞，釀成1死2傷重大車禍。54歲簡姓大貨車司機凌晨4時許行經台2線99公里處疑因路面泥濘打滑，車頭撞上分隔島後衝入對向車道，與對向貨櫃車衝撞，又2輛大型車煞車不及追撞，簡男夾困車內，救出時已無生命跡象。轄區瑞芳警分局派員到場處理，後續向檢方報請相驗，並調查車禍責任與原因。

警方調閱監視器畫面，見簡男於8日凌晨4時43分駕車行經台2線往宜蘭方向，道路上疑有前車遺落的廢土，導致簡男大貨車打滑撞到分隔島，衝至對向與往基隆方向29歲林男駕駛的貨櫃車對撞，兩車卡在分隔島嚴重扭曲變型。黃男駕駛貨櫃車往基隆方向見狀，緊急煞車及時停下，但跟隨其後的溫男駕駛大貨車煞車不及追撞，造成4車追撞事故。

簡男的大貨車車頭全毀，簡被夾困在車內，新北市消防局獲報派員到場，使用破壞器材將其救出，不幸已明顯死亡，故未送醫。另林男眼睛不適送往基隆長庚醫院救治，黃男未受傷，溫男意識清楚，左腳腳趾撕裂傷約2公分但拒絕送醫，經警方對3位駕駛實施酒測，酒測值均為0。

交通部公路局北區養護工程分局基隆工務段上午6時15分派員抵達現場處理，因車流漸多，瑞芳分局增派9名警力交通疏導，事故現場於上午10時10分排除，恢復雙向通車。

瑞芳分局長沈明義表示，針對本起疑因大貨車洩漏濕廢土造成路面打滑，導致後方車輛失控衝入對向釀成死亡事故，呼籲所有大型車輛駕駛人務必落實車輛裝載安全，確實檢視貨物固定及車體管線狀況，避免油料、砂石、泥漿或其他液體、物料外漏。