4車撞一團！軍車疑超車不慎擦撞轎車 後車急閃也肇事

屏東市民生東路與瑞光路一段，今（15）日上午10點多，發生軍用卡車疑似超車不慎，與轎車發生擦撞，結果後方一部由77歲林姓男子駕駛的車輛，看到狀況想要閃避，又與另一部軍用車碰撞。幸好兩起事故人員都沒有大礙。所屬的第八軍團也發聲明表示，將全力配合警方調查，並依軍車保險作業規定辦理後續事宜，同時也會強化行車安全。

看到前方有狀況發生，鐵灰色轎車駕駛試圖往外切，沒想到後方八輪甲車來不及剎車，直接從側面撞上，更一路把他往前推行好幾公尺才停下，看到這一幕，原本因事故下車的女駕駛，嚇到頻頻探頭查看，記者VS.國軍弟兄說：「哪邊撞到，我們是前面那邊撞的。」

戰備偵巡任務期間發生擦撞，國軍弟兄臉上神情凝重，而被撞的鐵灰色轎車，車門明顯凹陷，留下清晰刮痕，記者VS.林姓駕駛VS.乘客說：「不小心擦撞到嗎，對擦撞到，正在處理，正在處理，正在處理啦，是要去哪裡，我們是要去看一個身障的，喔身障的。」記者VS.國軍弟兄說：「你們是要去哪裡，在執行任務。」

15日上午10點多，屏東市民生東路與瑞光路一段，發生多車連撞事故，當時，軍用車輛疑似超車不慎，擦撞33歲洪姓女子車輛後照鏡，後方車看到想閃避，沒想到又發生另一起車禍，屏東交通分隊小隊長葉連春說：「現場共涉及兩部軍用車輛及兩部自小客車，經酒測均為0，無人受傷。」

兩部民用車輛與國軍車輛發生碰撞事故，幸好整起意外只有車損，人員都沒有大礙，虛驚一場，事後第八軍團也表示，將全力配合警方調查，並依軍車保險作業規定辦理後續事宜，同時也會強化行車安全。

