4輛公車連撞、3人輕傷 北市要求業者協助受傷乘客

（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北19日電）台北市八德路與敦化北路的公車專用道今天發生4輛公車連撞意外，釀3名乘客輕傷，肇事駕駛稱疑煞車不靈釀禍。警方說，公車駕駛酒測值為零；交通局要業者協助傷者。

台北市消防局下午1時許獲報，八德路與敦化北路的公車專用道發生公車連撞事故，1輛公車的3名乘客送醫，包含53歲女性膝蓋擦傷、40歲男性嘴巴擦傷、25歲男性小腿擦傷，3人送醫前意識皆清醒。

轄區警方初步調查，毛姓公車司機沿敦化北路北往南第2車道直行，疑煞車失靈導致車頭追撞前方公車的後車尾，被撞擊公車又往前追撞前方公車，導致4輛公車追撞，4名公車駕駛皆未受傷且未酒駕。

據了解，發生公車連撞意外的車輛分別為3輛大都會客運、1輛欣欣客運。

台北市交通局公共運輸處業務稽查科長梁筠翎表示，初步了解是最後1輛大都會客運公車的駕駛疑未注意車前狀況，進站時撞上前方靜止狀態的公車，再往前推撞另外2台公車，導致最後1輛公車的3名乘客受傷。

梁筠翎說，已要求大都會客運協助傷者就醫及賠償，後續將釐清詳細事發情形及肇責，若確認業者有疏失會依公路法第77條裁處新台幣9000元到9萬元罰鍰。（編輯：方沛清）1141219