4連霸里長搞出垃圾山！選丟「月世界」原因曝光
政治中心／楊佩怡報導
高雄市燕巢區、田寮區月世界風景區多處山坡地被不肖業者傾倒數十噸廢棄物案，經調查後赫然發現主謀竟是岡山區碧紅里里長李有財與其兒子，訊後父子倆等4人都遭到羈押禁見。至於為何要選在月世界丟棄近13噸的廢棄物，其中的背後原因也隨之曝光。
月世界遭李有財父子等人亂丟廢棄物，選擇丟在月世界是因他們認為夜晚沒有人會去旁邊的山坡地。（圖／民視新聞資料照）
根據《聯合新聞網》指出，檢警調查後得知，李有財父子選在月世界濫倒垃圾的原因是，他們認為月世界雖然是觀光景點，但遊客來來去去、經常辦活動，且周圍的山谷屬偏僻地帶，到了夜深人靜之時，更是沒有人會到那裡，因此山坡地成了丟垃圾的最佳地點。據了解，李有財兒子李子森請親信施男當貨車司機，與開賓士車押車的蘇男多次勘查地形，在夜晚倒垃圾時，兩人互相配合打掩護，整個犯案過程相當謹慎。嫌犯在月世界來回跑了10多趟，檢警查扣載運濫倒的貨車約有13噸大小。李有財父子見月世界垃圾山遭媒體報導後，一度想湮滅證據，但仍被檢警以車追人循線查獲扣案。
李有財父子倆涉嫌在月世界濫倒垃圾，遭收押禁見，並被開除民進黨籍。（圖／翻攝自李有財臉書）
回顧整起案件，19日晚間環保局接獲岡山警分局燕巢分駐所通報，得知田寮區高41線道上，又發現大量非法廢棄物；且與先前遭堆置的燕巢垃圾山距離相近，環保局隨即破袋檢驗，判斷應該就是與燕巢月世界同一犯罪集團所爲。隨後，高市府報請橋頭地檢署指揮偵辦。根據《三立新聞網》報導，經蒐證後，檢方於19日展開搜索，拘提、傳喚9名涉案人，另查扣2輛重型貨車、6台環保車、1輛賓士轎車；複訊後，依涉犯廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪祭出強制處分。法院在21日晚間召開羈押庭後，裁定將李有財父子等4人收押禁見。民主進步黨高雄市黨部也火速發表聲明，宣布將李有財開除黨籍。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：4連霸里長李有財搞出「數百噸垃圾山」遭除黨籍！選丟「月世界」原因曝光
