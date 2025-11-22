4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾？原因曝光

社會中心／高雄報導

高雄「月世界」垃圾山案引發關注！檢警調查發現，主嫌岡山區竟是4連霸碧紅里長李有財、李子森父子等人；複訊後，李姓父子遭聲押禁見獲准。至於父子倆明知「月世界」著名觀光地景，卻不管不顧、依舊在此濫倒垃圾的原因也曝光。

檢警查出，李有財父子聯手三家清運業者，非法將廢棄物載運到田寮山區產業道路邊傾倒；偵訊時，李有財否認涉案，還辯稱是兒子所為，但說詞未獲採信，因此李姓父子除被法院被裁定收押外，民進黨也在臉書發文，指出對方因涉案內容已嚴重違反民進黨黨紀律與價值，將依規開除黨籍。

根據《聯合新聞網》報導，李有財等人明知高雄「月世界」是當地知名觀光景點，為什麼還會選此地進行違法勾當？原來李有財等人認為，即便該地有名、有眾多遊客，但周圍山谷仍屬偏僻處所，到了夜晚，更是人煙罕至，便認為山坡地成了最佳丟包垃圾、廢棄物的處所。

值得一提的是，李姓父子在地關係盤根錯節，李有財連任4屆里長，曾在2018年違反國民黨紀參選議員被開鍘，以無黨籍身份競選，總部成立後，不僅砸重本請歌手詹雅雯開唱、龍獅戰鼓團等壯大聲勢，當時甚至打著「改變！換新！服物ㄟ卡認真」口號，如今再看，實在諷刺。

