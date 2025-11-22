4連霸里長「黑心煉金術」害月世界淪垃圾山 李有財公司違法紀錄全被挖出

高雄市著名觀光景點月世界遭非法傾倒數百公噸垃圾，形成「垃圾山」污染地景。橋頭地檢署連續三天搜索後，查獲幕後主嫌為4連霸碧紅里長李有財、李子森父子， 背後經營的侑鴻環保公司不法行為多，還釀成2場火警，如今黑歷史全被挖出。

李有財父子犯案手法精密

檢方調查發現，李氏父子犯案手法謹慎。根據《聯合報》指出，李子森雇用施姓司機來開貨車，父子倆多次勘查地形，確認傾倒地點僅有一條上下山道路，容易監控。作案時由另一名蘇姓員工在山下監視，防止來車干擾，施男則開13噸貨車上山傾倒垃圾，前後跑了10餘趟才造就百噸垃圾山。

跨縣市不法連結

據了解，台南有兩名環保業者為節省處理費用，未依規定將家戶垃圾送往焚化爐，而是將廢棄物集中運至燕巢區一處鐵皮屋暫放，待堆積到一定量後，再由李有財父子安排人車載往田寮、燕巢山區非法傾倒。橋頭地檢署指出，相關涉案人員已向法院聲請羈押，並禁止接見獲准。

李有財環保公司黑歷史一次看

李有財擁有16年里長資歷，其職位也4度連霸，還自稱具環境工程碩士學歷，涉毀「月世界」變垃圾山事件一曝光，讓在地居民驚訝不己。李有財父子經營的侑鴻環保公司也是爭議不斷，本報從綠色公民行動聯盟「透明足跡」網站資料查詢，侑鴻公司從2022年到2025年間，分別依未依規定堆置廢棄物、私設貯存場、非法設置轉運站，以及未如實申報營運紀錄等違反《廢棄物清理法》和《空氣污染防制法》。



過去4年間被開罰13次，值得注意的是，該公司曾因堆置的民生垃圾自燃導致空污，並引發兩場火警，累計罰金超過67萬元，目前已繳清費用近44萬元，仍有10多萬元尚未繳清與處理中。其中更有5次因拒不繳納而被強制執行，成為地方環保單位頭痛的常客。