4連霸 大湖東興國小摘數位課程推廣金質獎

全國唯一！苗栗東興國小再創紀錄榮獲教育部數位學習深耕計畫課程推廣「金質獎」四連霸偏鄉小校躍升教育典範。（記者江乾松攝）

位於苗栗縣大湖鄉馬那邦山麓需要轉幾個髮夾彎才會到達海拔四五○公尺高偏遠的的東興國小，再次刷新教育紀錄！教育部日前公布「中小學數位學習深耕計畫」數位課程推廣評選結果，東興國小憑藉深度跨域、結合在地產業與永續議題的創新課程設計，榮獲全國唯一連續四年課程推廣「金質獎」肯定，成為偏鄉學校數位轉型的標竿典範。

這所偏遠小校，以穩健且持續的教學創新，連續四年在全國評比中脫穎而出，不僅展現教師團隊的專業能量，也翻轉社會對偏鄉教育的既定想像，證明有效的教學領導與教學模組，可以展現驚人的教學成效。

從探察到AI：孩子化身「碳足小勇士」守護家鄉！東興國小今年推出的主題課程「莓HOW綠能，共創美好家園」，以家鄉產業為起點，引導學生關注全球暖化與碳足跡議題，進一步使用跨域主題研究將學習轉化為解決家鄉草莓產業實際困境的科技行動。

學生團隊發展出創新成果：一、草莓病蟲害AI辨識系統。學生蒐集草莓病葉影像，運用AI訓練模型，辨識白粉病、蚜蟲與葉斑病等常見病害，只需使用平板掃描植株，即可即時判斷健康狀況，可以降低藥劑誤用風險，守護土地永續。二、碳足跡導航網站與互動遊戲：學生結合HTML網站與碳排資料，設計「碳足跡導航」系統，即時計算不同交通方式的碳排放量，並將數據轉換為「相當於種下幾棵樹」，讓抽象的環保概念變得具體可感，向大眾推廣減碳效益，並設計親子互動的「碳排遊戲」，讓家長與孩子共同學習計算碳排放量，推廣低碳出行選擇。