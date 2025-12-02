4阿姨遭誤認中國客！日人見「台灣人徽章」秒改口

國際中心／楊佩怡報導

日本首相高市早苗日前因發表「台灣有事論」引發中日關係緊張，中國官方不斷祭出多項對日制裁措施，並呼籲公民「近期暫勿前往日本」。隨著去本的中國人逐漸減少，一名網友在電車上看見4位阿姨「活力十足」，以為又是中國遊客，然而下一秒在其中一位阿姨的背包上看見「這徽章」，瞬間了解那4人其實是台灣人，讓該名網友突然覺得「好可愛」。不料這篇貼文直接引起兩派網友論戰。





有日本網友搭電車時發現4名「活力十足」的阿姨，並將對方認定是中國人。（示意圖／翻攝自圖庫Pexels）

近日一名日本網友在Threads上發文表示：「我明明聽說C國人（中國人）減少了！結果一搭電車，看到四個超級有活力的阿姨，心想根本沒減少嘛」。結果原PO往對方的背包上一看，發現她們的包包上都掛著寫有「我是台灣人」的徽章，很明確地在宣示身份，讓原PO「突然覺得好可愛」。

沒想到4名阿姨的背包上別著「我是台灣人」的徽章。（圖／翻攝自Threads）

貼文曝光後，很快的被台灣網友轉發討論，網友紛紛表示「這個徽章根本是隱藏版人設認證欸，感覺戴上去會自帶加分」、「我好想知道那個台湾人です在哪買，去日本很好用」、「謝謝你們喜歡台灣」。不過也有不少網友認為「這是反諷，這很標凖的日本式諷刺」、「笑死一眼看到行為舉止根本被當成中國人，原文諷刺成這樣還以為人家真的覺得可愛喔」、「人家酸成這樣，只有自我感覺良好的台灣人感覺不到吧」、「看到活力十足這個形容詞，秒猜京都人反諷」、「結果一堆人跑去原po下面說台日友好，真的完全不會讀空氣欸哈哈」。

日本網友急留言澄清，他強調自己沒有種族歧視，更沒有要挖苦那4位阿姨的意思。（圖／翻攝自Threads）

此外還有網友留言認為原PO是在種族歧視，對此原PO也在貼文下留言澄清，針對有人批評他是種族主義者，他強調「我真的沒有那個意思..（這件事）.讓我深刻體會到社群網路的可怕」。原PO也在澄清文中補充解釋道，這幾位台灣阿姨充滿活力，跟日本人比起來，是那種充滿活力的感覺，而不是那種很吵鬧的，「就是充滿活力！我覺得有活力是一件很棒的事」。

