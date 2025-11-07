4隻黑鳶命喪大型鳥網 基警逮竊鴿集團2嫌送辦

中部中心 / 中部綜合報導台中一名女騎士，騎車過程擦撞轎車，有聽到叩一聲，低頭查看機車的飛旋踏板，以為只是踏板飛出來，不曉得發生擦撞，離開現場涉嫌肇逃，被車主揪出報案逮人。另外六分局警方，偵辦肇逃案，調閱監視器發現，轎車懸掛偽造車牌，最後查到持有多面偽造車牌，挖出案外案，罪加一等。肇事車撞車後 只剩一顆大燈仍照開不誤。（圖／翻攝畫面）轎車行經台中西屯區廣福路，猛烈往停放在路旁的車輛撞上去，砰的一聲，轎車轉了一圈才停下來，但駕駛根本沒下車，裝沒事跑了，涉嫌肇逃。警方獲報，調閱監視器，以車追人，發現駕駛開著受損只剩一顆大燈的轎車逃逸，同時鎖定車牌號碼，發現車牌造假。警方向法院申請搜索票，展開查緝行動，果真發現，陳姓嫌犯持有多面偽造車牌女騎士騎車撞車後以為只是飛旋踏板彈出 結果竟然是撞車 涉嫌肇逃。（圖／翻攝畫面）另外一起肇逃案，發生在台中北屯，女騎士騎車經過轎車後，撇頭往左側看了一下，好像是左側飛旋踏板彈出來了，但她不以為意，但挨撞車主可氣炸了，因為騎士撞上她的愛車，留下刮痕。女騎士被通知到案，表示有聽到扣的一聲，以為只是飛旋踏板彈出來，不知道撞到車，並非故意肇逃，願意負起賠償責任。原文出處：叩！誤以為只是旋轉踏板飛出 台中女騎士擦撞轎車涉肇逃 更多民視新聞報導黑賓士狂飆2鎮！竊車賊連撞2人 毒品灑滿車內警封路圍捕終落網行竊「珊瑚媽祖」犯嫌身分曝光 在當地做八大缺錢花「還沒銷贓就被抓」不到30秒! 高雄男偷價值50萬金項鍊 才跑150公尺就遭逮

民視影音 ・ 8 小時前