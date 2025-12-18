4項交通新制元旦上路 長者繳回駕照領3.6萬元

新的一年即將到來，不少新年度新制即將上路。交通部宣布4項措施，明(2026)年元旦起將同步啟動4項交通新制，涵蓋高齡駕駛管理、遊覽車安全監理、國際郵務服務，以及郵輪母港營運規範。其中，70歲以上民眾自願繳回駕照，可透過TPASS制度獲得公共運輸回饋，補助最長2年、每月上限1,500元，累計最高可領取3萬6,000元，為新政中最受關注的一環。

配合高齡化社會發展與行車安全政策，年滿70歲以上民眾若自願繳回駕照，完成相關申請及個資授權程序後，自繳回次日起，持敬老卡搭乘公共運輸工具，將依實際使用金額提供50%乘車回饋。適用範圍涵蓋市區公車、公路與國道客運、台鐵、捷運、輕軌、公共自行車、渡輪及計程車，每月最多能獲1,500元，補助期間為2年。

除高齡駕駛管理外，遊覽車營運安全也同步納入新制重點。明年起，全台約1.3萬輛遊覽車，須全面裝置具駕駛識別功能的設備，並將駕駛身分及工時資訊介接至指定平台，以利主管機關即時掌握實際駕駛情形，降低疲勞駕駛風險。相關設備每車最高補貼2,000元；若經勸導與輔導後仍未依規定完成安裝，可處9,000元罰鍰。

在國際運輸與旅遊市場方面，郵輪母港營運規範將更明確。自明年起，國際郵輪若以台灣作為母港營運，須於國內設立分公司，或委託我國船務代理業者處理載客服務。未來發生消費爭議，將由航港局及觀光署分別督導郵輪公司及旅行社依權責處理，補強消費者權益保障機制。

元旦起，郵政服務將配合國際制度同步調整。因應萬國郵政聯盟政策，除大陸地區外，寄往各國的「國際掛號小包」，將取消收件人簽收及書面查詢服務，但維持郵件追蹤查詢，以及郵件遺失、被竊或毀損的補償機制。中華郵政另規畫過渡配套，自明年1月1日至3月31日止，交寄國際掛號小包可享每件10元郵資減免。

