4頭台灣黑熊遭獵殺！ 屏東大武部落9獵人一審判無罪

3年前屏東霧台鄉大武部落發生台灣黑熊遭獵殺事件，還流出獵人與黑熊「三貼」騎機車影片，輕佻模樣引發撻伐，案經審結後，9名獵人都無罪。（圖／報系資料照）

3年前屏東霧台鄉大武部落發生台灣黑熊遭獵殺事件，還流出獵人與黑熊「三貼」騎機車影片，輕佻模樣引發撻伐，前年檢方依《野生動物保育法》等罪嫌起訴顏姓父子等9名獵人，當時縣長周春米還喊話法官要重判；案經審結後，屏東地院26日宣判都無罪，但顏父依頂替罪判處拘役10天，可易科罰金1萬元。

全案起因霧台鄉隘寮北溪1頭一級保育類野生動物的台灣黑熊遭獵殺，且網上還流出獵人與黑熊「三貼」騎機車影片，輕佻模樣引發外界撻伐。檢警循線找到涉案的顏姓男子，並在住處冰箱起獲台灣黑熊及野山羊屍體等。

廣告 廣告

經檢警調查，涉案獵人獲悉犯行曝光後雖陸續刪除手機照片，但警方透過手機還原，陸續發現其他黑熊照片，並在屏科大的協助鑑定下，根據黑熊特徵確定共有4隻黑熊遭到獵殺。

黑熊慘遭獵殺一事曝光後，震驚社會，前年檢方依《野生動物保育法》等罪嫌起訴顏姓父子等9名獵人後，縣長周春米更是喊話法官要重判，但案經審結後，一審法官判處9名獵人都無罪，不過顏父依頂替罪判處拘役10天，得易科罰金1萬元，可上訴。

被列為被告的大武村長麥庸正，在得知獲判無罪後開心道，「我們真的不是以犯罪的心態在做這件事，對我們來說，這是很一般的事情，以原住民文化來看，這就是一種分享」。

不過他也強調，在訴訟的過程中，他也學到很多，獵黑熊的傳統文化，確實與現代社會主流意識有很大的衝突，在林業保育署屏東分署的協助輔導下，族人們的觀念有逐漸在轉變，不僅成立屏東首支台灣黑熊巡守隊，還有很多長輩看到小黑熊受困時會通報協助，大家都在往好的方向發展。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩

黃志明傳嚴重車禍逝世！享年56歲 圈內好友慟：兩天前才視訊通話

黃子佼獲緩刑4年！ 律師讚「二審法官有智慧」：35名被害者變2千多人