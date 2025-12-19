4顆甜湯圓熱量等於一碗飯！高血壓、糖尿病需謹慎食用

冬至為一年中白天最短、夜晚最長的節氣，民間習俗常以吃湯圓象徵團圓與增添歲數。中國醫藥大學新竹附設醫院營養師針對高血壓、腎臟病、糖尿病、心血管疾病及年長者等族群提出飲食建議。

中國醫藥大學新竹附設醫院營養師針對高血壓、腎臟病、糖尿病、心血管疾病及年長者等族群提出飲食建議。（圖／中國醫藥大學新竹附設醫院）

中國醫藥大學新竹附設醫院營養師侯曉晴指出，高血壓、腎臟病患者應注意含鈉量與蛋白質攝取量，酒精入菜應適量，避免與藥物產生交互作用。糖尿病患者可與營養師討論湯圓與澱粉份量的控制及搭配方式。年長者或消化功能較弱者應注意吞嚥問題，必要時應避免湯圓與油膩鍋物，並採少量多餐。心血管疾病患者則需避免高脂部位、少喝湯，選擇天然食材。

營養師侯曉晴表示，湯圓主要以糯米製作，屬於高升糖指數食物，食用過量易造成血糖上升、消化不良。市售花生或芝麻甜湯圓一顆約70至80大卡，鹹湯圓一顆約55至65大卡。若吃下一碗甜湯圓約4至5顆，或鹹湯圓約5至6顆，相當於吃進一碗白飯的熱量。

侯曉晴建議健康吃湯圓可掌握兩招「控糖控量」。第一招控糖方面，避免以甜湯為湯底，可利用枸杞、紅棗、黃耆、無糖紅茶或薑湯增加風味，減少糖的添加，或搭配豆花、無糖豆漿等蛋白質來源，延緩血糖上升。

湯圓主要以糯米製作，屬於高升糖指數食物，食用過量易造成血糖上升、消化不良。（圖／Photo AC）

第二招控量方面，有餡湯圓以2至4顆為宜，無餡小湯圓約8至10顆，避免過量導致消化不良。鹹湯圓當主食時，可在湯中加入茼蒿、菠菜、高麗菜、小白菜等大量青菜。餐後若感腹脹，可適度運動或搭配薄片薑、熱茶等溫熱開胃食材。

中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黃琳惠則建議，冬至也可以火鍋暖胃，掌握「均衡搭配、清湯為主」原則。湯頭以昆布、蔬菜、番茄、藥膳、蛤蜊等湯底為佳，麻辣鍋、牛奶鍋、南瓜鍋等較油膩或含大量澱粉質，建議偶爾享用並減少喝湯。食材比例上，蔬菜、蛋白質、澱粉以2比1比1為原則，並先吃蔬菜增加飽足感。

冬至也可以火鍋暖胃，掌握「均衡搭配、清湯為主」原則。（示意圖／Pixabay）

黃琳惠說明，蛋白質應多選擇低脂的海鮮、魚肉、去皮禽肉、適量豆腐及豆皮，少吃肥肉與加工丸餃類。醬料方面，沙茶、醬油膏、芝麻醬鈉含量或油脂量高，淺沾一層即可，可改用蔥蒜、蘿蔔泥、檸檬汁增加風味。

羊肉爐、麻油雞等進補食材熱量較高，建議每週至多1次，避免油脂與熱量累積。與家人團聚圍爐享用火鍋時，適當調整與均衡搭配，搭配保暖、規律作息和運動，才能在享受美食的同時維持健康。

