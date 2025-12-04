4高中生用餐惡搞！燒壞鍋還烙跑 師領人道歉賠償

日前4名高中生到嘉義一間連鎖火鍋店用餐，卻放任鍋子空燒，還加入麵條聲稱要炒麵，店員提醒關火並告知若鍋子損毀可能需要賠償，4人竟直接離開現場。事件傳到學校，老師帶著學生登門道歉並賠償900元，校方也強調將利用朝會時間多加宣導。

4名高中生到嘉義市一間連鎖火鍋店用餐，卻放任鍋子空燒 。 （示意圖，非當事店家／中天新聞）

根據《TVBS新聞網》報導，事件發生於1日晚間用餐時段，4名高中生到該火鍋店消費，用餐進行到一半時開始在店內玩耍。店家描述當時情況指出，學生們放任火鍋煮到湯底完全燒乾並冒出濃煙，甚至還加入麵條，開玩笑聲稱要炒麵。過程中店員發現鍋子冒煙，第一次前往提醒4名學生需要關火，卻被對方直接忽視，讓火繼續燃燒，最終將鍋子燒壞。店員第二次除了提醒關火外，也告知若鍋子損毀可能需要賠償時，沒想到4人聽完竟偷偷溜走。

廣告 廣告

此事件後來被發布到網路上引發討論，驚動校方，隔天中午學校老師便帶著這4名學生前往店家登門道歉，並賠償店家損失共900元，才讓整起事件畫下句點。校方人員強調，學校將利用朝會時間對學生們宣導用餐禮儀、防災以及公共危險等事項，這次的教育不僅針對犯錯的學生，更要提醒所有學生注意用火安全，避免類似事件再次發生。

延伸閱讀

LINE Pay Money爆當機災情 官方：用戶流量大、稍晚再試

基隆河仍飄油花無法用！台水急調1萬噸水支援「可撐10天」

台南警破神像竊案！ 市府副秘書長手繪「卯兔星君」致謝