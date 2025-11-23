4「易忽視小症狀」恐是罹癌徵兆 腫瘤學家認：令人意外

生活中心／倪譽瑋報導

女性不處於哺乳期，乳房卻持續腫脹、搔癢，應留意是否為乳癌。（示意圖／資料照）

多留意身體異常訊號！邁阿密大學（University of Miami）腫瘤學家日前以「你應該了解4種令人驚訝的癌症症狀」為題撰文指出，酒後淋巴結疼痛、年紀輕受到輕傷就骨折、血鈣指數飆高、非哺乳期乳房異常，相比持續咳嗽、身體出現不明腫塊，這些可能是癌症徵兆的症狀容易被忽略，建議大家若發現相關狀況持續，應就醫評估是否罹癌。

美國邁阿密大學西爾維斯特綜合癌症中心（Sylvester Comprehensive Cancer Center）醫學教授塞克雷斯（Mikkael A. Sekeres），近期撰文分享，他多年行醫與研究的經歷中，排便習慣改變、泌尿道問題、長期咳嗽等都是易引起警覺的癌症徵兆；然而，還有以下4項看似小異常，卻可能是暗示罹癌的症狀。

廣告 廣告

酒後淋巴結疼痛

塞克雷斯回憶，一位女性病患每次喝完少量酒後胸口一帶疼痛，持續一到兩天；後來電腦斷層掃描發現，她肺部出現腫塊，最後確診為霍奇金淋巴瘤（Hodgkin lymphoma）。一般人酒後不適多與胃部或食道相關，但若疼痛集中在特定部位，如淋巴結或下背部，且持續不退，可能就要注意是否罹癌了。約5％的霍奇金淋巴瘤患者，酒後會出現上述疼痛。

受到輕傷就骨折

塞克雷斯指出，年輕族群若因小碰撞就發生骨折，是非常罕見的現象，恐怕是癌細胞原發於骨頭，或已轉移到骨骼，造成「病理性骨折」（pathologic fracture）；而癌症（常見的有乳癌、肺癌、甲狀腺癌、攝護腺癌）轉移造成的骨折發生率，是原發性骨癌的500倍。

血鈣指數飆高

一項針對5萬名基礎照護患者的研究指出，血鈣水平高於正常者，隔年內被診斷出癌症的可能性，是一般人的兩倍以上，血鈣指數越高，風險越大。與高血鈣相關的癌症症狀，可能含腎結石、骨痛、噁心、便秘、認知能力下降。

非哺乳期乳房異常

乳房疼痛、腫脹、搔癢，在哺乳中的婦女較常見，但如果女性不處於哺乳期時，卻出現類似症狀，就可能是發炎性乳癌的警訊，塞克雷斯建議找醫師進行評估。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

86歲蕭萬長抗癌14年！5招養身訣竅曝 每週必喝「這湯」4次

台灣年總工時破2000「遠超日韓」週休三日連署通過 勞動部12/7前須回應

吃太油害血管塞住？醫戳破「真凶是它們」 吃對油反而成保護

高市早苗「台灣有事」發言後 最新民調曝：支持率仍奪65％

