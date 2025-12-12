4+1 安心蔬菜補助擴及私校 新北議會國民黨團：營養午餐不該有差別





新北市政府明年度起「中小學營養午餐供應4+1安心蔬菜差額補助計畫」將正式擴及私立中小學，補齊長年存在的制度落差，新北市議會國民黨團今(12)日舉辦政策說明記者會暨校務經營問題座談會，國民黨團指政策將涵蓋全市24所私立中小學，約新增3萬7,889名學生受益。

未來由教育局委託新北市果菜運銷股份有限公司統一把關有機蔬菜及產銷履歷蔬菜品質，並編列專款補助校園午餐差額，執行面由教育局與農業局共同監督，同步透過「週週監廚」、「每月跨局處聯合稽查」及食材登錄系統，確保食材來源可追溯、經費運用合理，讓學生吃得安心、吃得健康。

國民黨團表示，現階段補助擴及只是起點，未來將持續爭取補足私立學校有機蔬菜補助不足的結構性問題，推動「三章一Q」制度深化落實，強化產銷履歷食材的穩定供應，並逐步增加校園有機食材供給天數，在守護學生健康的同時，也透過食農政策支持環境永續與在地農業發展。

國民黨團書記長王威元說，過去在交通、反毒、特殊教育與營養午餐等政策上，私立學校長期面臨資源不足的結構性問題，尤其在有機蔬菜補助上，私校與公立學校存在明顯落差。本會期國民黨團成功爭取將營養午餐差額補助擴及私校，正是回應第一線家長與學校的長期期待。也特別感謝聖心女中魏校長多年來持續倡議，提醒政府重新思考「營養午餐」在當代生活環境中的真正意義，避免營養過剩卻營養不均的問題持續發生。

國民黨團副書記長黃心華表示，營養午餐政策不只是補助金額的問題，而是孩子每天實際吃進去的品質與感受。未來會持續關心對於校園午餐在食材來源、烹飪流程與技術，以及配送與儲存容器等各個環節的安全與適切性。強調唯有從產地、廚房到餐桌全面把關，讓制度與細節同步到位，營養午餐政策才能真正讓學生吃得開心，也讓家長放心。

陳儀君議員說，國民黨團在預算審議過程中，爭取24億經費挹注，將資源實際用在孩子身上，讓政策不只是宣示，而能真正落實於校園。將食農教育與營養午餐政策結合，是新北市長期投資下一代的重要方向，未來也應確保制度穩定推動，不因學校性質不同而有所差別。

劉美芳議員指出，校園營養午餐看似只是每天的一餐，實際上卻反映教育公平是否落實，以及政府是否願意為下一代建立長遠而穩定的治理基礎。她肯定4+1安心蔬菜政策逐步擴大至私立學校，但也提醒真正的公平不僅在補助本身，更在於是否正視城鄉、學校規模與資源配置所造成的結構性差距。隨著政策規模擴大，政府更應同步強化跨局處監督、資訊公開與追溯機制，讓每一位孩子都能被同樣認真對待。

議員邱峰堯則以私校家長會長的角度指出，不論公私立，孩子都是新北市的孩子，每餐增加3至5元的餐費預算並非負擔，重點在於是否有完善的配套與調度機制。並建議由果菜公司負責統籌調度，在跨局處監督下，讓制度更加穩定可行。

呂家愷議員表示，後續政策推動仍有賴公私部門持續合作，透過制度化的監督與溝通機制，確保政策穩定運作，避免因執行落差影響學生權益，讓營養午餐政策成為長期可行的制度。

洪佳君議員說，政策能否成功，關鍵在於執行與監督是否到位。隨著補助規模與供應量擴大，教育局必須落實產銷履歷、有機食材的查核機制，並持續力求提高優質食材供應天數，讓營養午餐不只吃得安全，也真正有助於學生健康，同時兼顧環境永續。

陳家琪議員指出，在中央經費支持有限的情況下，新北市仍能在國民黨團堅持下推動相關政策，對學生而言是一項實質幫助。她認為地方政府在能力範圍內持續補強教育與食安政策，是對孩子最直接的投資。

黃桂蘭議員則表示，未來在政策執行過程中，若學校端遇到實務困難，國民黨團將持續扮演溝通平台角色，協助與市府協調調整，確保政策真正落地，而不是停留在制度設計上。

隨後舉行的校務經營座談會中，多所私立學校校長與家長代表也反映第一線實務困境，包含非洲豬瘟後廚餘處理成本增加、校車因紅線與停等空間不足衍生的交通管理問題，以及私校在行政調查費用、特殊教育、設備修繕等項目上，長期未能獲得與公立學校對等的制度性支持。

教育局長張明文表示，會將今日意見帶回研議，並針對校車停靠公車站牌共用、廚餘減量及相關費用分擔機制，針對公私立學校進行通盤檢討。

國民黨團強調，從營養午餐到校務經營，私立學校長期承擔補足教育體系多元需求的重要角色，政府不應只以「公私有別」作為制度停滯的理由。黨團將持續扮演監督與溝通角色，要求市府滾動檢討政策內容，確保孩子站在同樣的起跑點，真正落實教育公平與食安保障。

