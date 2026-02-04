4/3啟程！台鐵山嵐號「台南-彰化」全新路線

▲台鐵「山嵐號」即將推出全新路線，預計4月3日啟程。（圖／記者蕭涵云攝）

[NOWnews今日新聞] 台鐵公司和雄獅旅行社共同營運的觀光列車「山嵐號」，即將推出「台南-彰化」全新路線，預計4月3日啟程。台鐵表示，「山嵐號」全新路線串聯南部平原與中部山城聚落，沿線景觀從廣闊農田、丘陵地形到富含鐵道風情的小鎮景緻，讓旅客充分體驗中南部人文底蘊和自然風貌，同時感受慢遊鐵道魅力。

台鐵指出，「山嵐號」民國114年4月投入花東線營運，如今再推出「台南-彰化」全新路線，帶來中南部鐵道觀光體驗，也帶動沿線城鎮觀光和地方產業發展，深化鐵道運輸和地方文化連結。此外，「山嵐號」也供應以沿線及周邊地區特色食材製作的多寶格禮物盒餐點，讓旅客在旅途中同步品嘗在地風味，深化鐵道旅行記憶。

台鐵表示，未來將持續推動多元特色觀光列車，提供旅客更豐富深度鐵道旅遊體驗，讓鐵道成為探索台灣重要風景線。

